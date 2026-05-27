¿Hay contingencia ambiental? Consulta el Hoy No Circula del miércoles 27 de mayo

No salgas sin revisar si tu vehículo puede circular o no este miércoles 27 de mayo de 2025, o podrías llevarte una infracción o ir al corralón.

Te damos la información del Programa Hoy No Circula, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Revisa todos los días el Programa No Circula para evitar alguna multa / FB: @orientadorvial

¿Qué vehículos no circulan y en qué horario?

Este miércoles 27 de mayo la contingencia ambiental no está contemplada, pero aun así NO podrán circular los vehículos con holograma 1 y 2, con engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4, así como vehículos foráneos y con permisos.

Para los que NO aplican y que SÍ pueden circular este día son los vehículos con holograma 0 y 00, además de los híbridos y eléctricos.

El horario en que se aplica el Programa Hoy No Circula, tanto en la CDMX como en el Edomex, es de las 05:00 a las 22:00 horas.

Los vehículos con engomado rojo, placas 3 y 4, y holograma 1 y 2, no circulan / Especial

¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy No Circula?

En caso de que un vehículo circule el día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2,075 a 3,113 pesos.

Una multa por circular cuando no te toca te puede costar hasta 3 mil pesos / FB: @orientadorvial

¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy No Circula?