Cae presunto líder de La Rebel en CU por venta de droga

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres en inmediaciones de Ciudad Universitaria, uno de ellos identificado posteriormente como presunto integrante de alto rango de La Rebel, barra vinculada al club Pumas de la UNAM.

La captura ocurrió durante el operativo de seguridad implementado por las autoridades capitalinas en el contexto de la final de la Liga MX, aunque la información fue dada a conocer oficialmente hasta este martes.

De acuerdo con el reporte de la SSC, policías realizaban recorridos de vigilancia sobre avenida Insurgentes Sur y la calle Mario de la Cueva, en la alcaldía Coyoacán, cuando detectaron a dos sujetos intercambiando dinero en efectivo por pequeñas bolsas similares a las utilizadas para la distribución de narcóticos.

Elementos de la SSC detuvieron a dos hombres por presunta venta de marihuana en Ciudad Universitaria./ X: @c4jimenez

Los oficiales se aproximaron para realizar una revisión preventiva y encontraron dos bolsas de plástico con hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

Tras el aseguramiento, ambos hombres, de 40 y 47 años de edad, fueron detenidos y trasladados ante el agente del Ministerio Público correspondiente para determinar su situación jurídica.

La SSC trasladó a los detenidos ante el Ministerio Público para definir su situación jurídica./ SCC

¿Quién es Edwin “N”, señalado como integrante de La Rebel?

Diversos reportes identificaron a uno de los detenidos como Edwin “N”, presunto sublíder de La Rebel, uno de los grupos de animación más conocidos relacionados con el equipo universitario.

Según información interna de la SSC, el detenido intentó identificarse inicialmente como Daniel Cruz; sin embargo, inconsistencias detectadas en los registros oficiales permitieron establecer que utilizaba otro nombre.

Las autoridades señalaron que bajo la identidad proporcionada existían antecedentes de detención en la alcaldía Gustavo A. Madero, situación que derivó en nuevas verificaciones sobre su verdadera identidad.

Reportes oficiales señalan que el detenido tendría un cargo dentro de la estructura de La Rebel./ X

De acuerdo con un documento interno de la SSC, Edwin “N” aparece dentro del organigrama de La Rebel compartiendo nivel jerárquico con otros cinco integrantes. En ese mismo reporte, el principal líder del grupo es identificado con el alias de “El John”.