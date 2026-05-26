Trump presume resultados “perfectos” tras nuevo examen médico

El presidente de Donald Trump aseguró este martes que “todo salió perfectamente” luego de someterse a un nuevo examen médico en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Maryland, en medio de recientes cuestionamientos públicos sobre su estado de salud.

A través de una publicación en Truth Social, el mandatario afirmó que concluyó su “examen físico de seis meses” y agradeció al personal médico que lo atendió. Sin embargo, hasta el momento la Casa Blanca no ha difundido un informe médico detallado sobre los resultados de las pruebas realizadas.

Trump, quien cumplirá 80 años el próximo 14 de junio, pasó más de tres horas en el hospital militar para realizarse chequeos médicos y dentales preventivos, según informó la Casa Blanca. Se trata del cuarto examen médico divulgado públicamente desde que regresó al poder para un segundo mandato.

El presidente de Donald Trump aseguró este martes que “todo salió perfectamente” luego de someterse a un nuevo examen médico. / AP

¿Por qué aumentaron las dudas sobre la salud de Donald Trump?

Las dudas sobre la condición física del mandatario crecieron en los últimos meses luego de que circularan imágenes donde se le observó con los tobillos inflamados, hematomas en una mano y recientemente una aparente erupción cutánea en el cuello.

En 2025, la Casa Blanca informó que Trump padece insuficiencia venosa crónica, una afección común en personas mayores que afecta el retorno de la sangre desde las piernas hacia el corazón. Aun así, funcionarios de la administración han insistido en que el presidente mantiene una “excelente” salud general.

En 2025, la Casa Blanca informó que Trump padece insuficiencia venosa crónica. / AP

¿Qué dijo Trump sobre su estado de salud?

El republicano suele defender públicamente su condición física y ha reiterado en diversas ocasiones que se siente con energía suficiente para continuar al frente del gobierno estadounidense.

“El presidente Trump es el presidente más lúcido y accesible en la historia de Estados Unidos, trabaja sin descanso para resolver problemas y cumplir sus promesas, y se mantiene en excelente estado de salud”, indicó en un comunicado el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle.