¿Hay alacranes en el Metro CDMX? Esto es lo que se sabe

La aparición de alacranes en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México volvió a generar preocupación luego de que un usuario fuera atendido por paramédicos tras sufrir una picadura dentro de la red de transporte.

Autoridades capitalinas señalaron que estos casos son poco frecuentes; sin embargo, reconocieron que existen estaciones donde se han registrado más reportes en los últimos años.

De acuerdo con información difundida por el STC Metro y autoridades de salud, los avistamientos suelen aumentar durante la temporada de calor, cuando estos animales buscan refugio en espacios oscuros o húmedos.

Usuarios del Metro CDMX alertaron sobre la presencia de alacranes en algunas estaciones de la red de transporte. / Pixabay

¿Cuáles son las estaciones del Metro CDMX con más reportes de alacranes?

Entre las estaciones donde usuarios y autoridades han documentado mayor presencia o reportes relacionados con alacranes destacan: San Cosme , de la Línea 2

Tasqueña , de la Línea 2

Atlalilco , de la Línea 8

Algunas estaciones de la Línea 1

El caso más reciente ocurrió en la Línea 2, donde un pasajero fue auxiliado por personal de emergencia después de reportar una picadura. El Metro capitalino informó que el alacrán se encontraba oculto dentro del calzado del usuario y que se activaron los protocolos de atención correspondientes.

Las autoridades aclararon que estos incidentes continúan siendo considerados “aislados y excepcionales” dentro de la red de transporte.

La temporada de calor puede favorecer la aparición de alacranes en espacios oscuros y húmedos, como algunas zonas del Metro. / iStock

¿Qué hacer si te pica un alacrán en el Metro?

La Secretaría de Salud y personal de Protección Civil recomiendan mantener la calma y buscar atención médica inmediata en caso de sufrir una picadura. Entre las medidas básicas de primeros auxilios destacan: Lavar la zona afectada con agua y jabón

Evitar frotar o presionar la herida

Mantener el área limpia y cubierta

Reducir el movimiento para evitar que el veneno se distribuya más rápido

Solicitar apoyo inmediato a personal de seguridad o paramédicos del Metro Especialistas también recomiendan acudir de inmediato a revisión médica si aparecen síntomas como: Dolor intenso

Dificultad para respirar

Mareo

Sudoración excesiva

Entumecimiento

Cambios en la piel o inflamación severa

¿Cómo identificar un alacrán peligroso?

Expertos señalan que algunos rasgos físicos pueden ayudar a reconocer especies potencialmente más venenosas. Entre las características más comunes se encuentran: Pinzas delgadas

Cola fina y alargada

Aguijón curvo

Color amarillento o claro con manchas oscuras En contraste, los ejemplares menos peligrosos suelen presentar pinzas más gruesas, cuerpo robusto y tonos oscuros. Aun así, autoridades insisten en que cualquier picadura debe ser atendida por personal médico, especialmente en menores de edad, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas.