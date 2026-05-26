México en las Copas del Mundo: Brasil 1950, el regreso del Tri tras la guerra

La Copa del Mundo regresó en 1950 luego de la pausa provocada por la Segunda Guerra Mundial y México volvió al escenario internacional tras haber participado únicamente en Uruguay 1930. Brasil fue elegido como sede del torneo y el campeonato quedó marcado como uno de los más históricos por el famoso “Maracanazo”, cuando Uruguay silenció al Estadio Maracaná al vencer a los brasileños y quedarse con el título.

La Selección Mexicana logró su clasificación como líder de la eliminatoria de la Concacaf y quedó ubicada en el Grupo 1 junto a Brasil, Yugoslavia y Suiza. El debut del Tri fue nada menos que el partido inaugural del Mundial ante más de 80 mil aficionados en Río de Janeiro.

Alcides Ghiggia marca para Uruguay ante Brasil en 1950 | AP

México abrió el Mundial contra Brasil

El 24 de junio de 1950, México enfrentó a Brasil en el Estadio Maracaná en el primer partido mundialista tras 12 años de ausencia del torneo. La escuadra brasileña se impuso 4-0 con una gran actuación de Ademir, quien terminaría como goleador del campeonato.

Después del duro debut, el equipo mexicano volvió a caer frente a Yugoslavia por marcador de 4-1 y cerró su participación con derrota de 2-1 ante Suiza. De esta manera, el Tri terminó el torneo sin puntos y con nueve goles recibidos.

TOREO DE CUATRO CAMINOS El hoy demolido Toreo en 1950 CORTESÍA | LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL TIEMPO

Antonio Carbajal inició su histórica leyenda

Uno de los momentos más importantes para México en aquella Copa del Mundo fue la aparición de Antonio “La Tota” Carbajal, quien inició en Brasil 1950 el camino que lo convertiría en el primer futbolista en disputar cinco Mundiales. El legendario arquero mexicano también participaría en Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966.

Aunque los resultados no acompañaron al Tri, Brasil 1950 significó el regreso de México al máximo escenario del futbol internacional y el comienzo de una nueva etapa mundialista para la Selección Mexicana.