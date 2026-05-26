Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

México en las Copas del Mundo: Brasil 1950, el regreso del Tri tras la guerra

Partido de México ante el anfitrión en Brasil 1950 | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:20 - 26 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
La Selección Mexicana volvió a una Copa del Mundo después de 20 años de ausencia y disputó el partido inaugural del Mundial de Brasil 1950 ante la anfitriona en el mítico Maracaná

La Copa del Mundo regresó en 1950 luego de la pausa provocada por la Segunda Guerra Mundial y México volvió al escenario internacional tras haber participado únicamente en Uruguay 1930. Brasil fue elegido como sede del torneo y el campeonato quedó marcado como uno de los más históricos por el famoso “Maracanazo”, cuando Uruguay silenció al Estadio Maracaná al vencer a los brasileños y quedarse con el título.

La Selección Mexicana logró su clasificación como líder de la eliminatoria de la Concacaf y quedó ubicada en el Grupo 1 junto a Brasil, Yugoslavia y Suiza. El debut del Tri fue nada menos que el partido inaugural del Mundial ante más de 80 mil aficionados en Río de Janeiro.

Alcides Ghiggia marca para Uruguay ante Brasil en 1950 | AP

México abrió el Mundial contra Brasil

El 24 de junio de 1950, México enfrentó a Brasil en el Estadio Maracaná en el primer partido mundialista tras 12 años de ausencia del torneo. La escuadra brasileña se impuso 4-0 con una gran actuación de Ademir, quien terminaría como goleador del campeonato.

Después del duro debut, el equipo mexicano volvió a caer frente a Yugoslavia por marcador de 4-1 y cerró su participación con derrota de 2-1 ante Suiza. De esta manera, el Tri terminó el torneo sin puntos y con nueve goles recibidos.

TOREO DE CUATRO CAMINOS El hoy demolido Toreo en 1950 CORTESÍA | LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL TIEMPO

Antonio Carbajal inició su histórica leyenda

Uno de los momentos más importantes para México en aquella Copa del Mundo fue la aparición de Antonio “La Tota” Carbajal, quien inició en Brasil 1950 el camino que lo convertiría en el primer futbolista en disputar cinco Mundiales. El legendario arquero mexicano también participaría en Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966.

Aunque los resultados no acompañaron al Tri, Brasil 1950 significó el regreso de México al máximo escenario del futbol internacional y el comienzo de una nueva etapa mundialista para la Selección Mexicana.

Antonio Carbajal, leyenda del futbol mexicano | MEXSPORT
Lo Último
20:48 “Si yo fuera Efraín, me iría a Europa”: Hugo Sánchez
20:45 Turco Mohamed, la pieza clave para que Raúl Jiménez llegara al Atlético de Madrid
20:36 Hot Sale y Mundial 2026 elevan riesgo de fraudes en internet
20:34 Ángel Reyna tira dardo a Pumas: "Son una afición gris y de equipo chiquito"
20:13 Leyenda del Manchester United llama "burro" a Bruno Fernandes
19:53 BTS en Palacio Nacional: fecha de estreno de su video sobre la visita con Claudia Sheinbaum
19:53 Christian Martinoli aplaude el trabajo y la personalidad de Efraín Juárez
19:47 ¡Ninguno como el El Káiser de Michoacán! Jugadores que ganaron la Champions League, pero nunca pudieron conquistar la Liga MX
19:43 Los Chicos Heyman: Estos han sido los luchadores más destacados bajo la tutulea de Paul Heyman
19:10 ¡Maneja con precaución! Ahora Guardia Nacional podría multarte por estas razones