¿Te pueden multar por usar Waze o Google Maps mientras manejas?

El uso de aplicaciones como Google Maps y Waze mientras se conduce ya puede generar multas económicas en el Estado de México, donde autoridades de tránsito comenzaron a aplicar sanciones a automovilistas que manipulen dispositivos móviles durante la circulación.

Aunque estas plataformas se utilizan diariamente para evitar tráfico, encontrar rutas rápidas o calcular tiempos de traslado, las autoridades mexiquenses consideran que interactuar con ellas mientras el automóvil está en movimiento representa un riesgo importante para la seguridad vial.

La medida se encuentra respaldada por el Reglamento de Tránsito del Estado de México, el cual contempla infracciones para quienes utilicen distractores electrónicos mientras manejan.

De acuerdo con autoridades de movilidad, una gran parte de los accidentes relacionados con distracciones ocurre cuando los conductores apartan la vista del camino para ingresar destinos, mover el mapa o revisar rutas alternativas desde el celular.

Manipular el GPS mientras el vehículo está en movimiento es considerado una falta al Reglamento de Tránsito./ Pixabay

¿En qué casos sí te pueden sancionar por usar GPS en el Edomex?

Las autoridades aclararon que la infracción no aplica por utilizar aplicaciones de navegación como tal, sino por manipularlas mientras el vehículo continúa avanzando.

Entre las acciones consideradas sancionables se encuentran escribir direcciones, modificar trayectos, buscar gasolineras, mover el mapa con los dedos o responder notificaciones relacionadas con la navegación durante la conducción.

Actualmente, los operativos y revisiones se realizan en municipios como Toluca, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Metepec, Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Tultitlán, Zumpango, Lerma, San Mateo Atenco, Atlacomulco, Atizapán de Zaragoza y Chimalhuacán.

El uso incorrecto de aplicaciones de navegación puede provocar accidentes viales, advierten autoridades./ Pixabay

El Artículo 90, fracción XXV del reglamento estatal establece que las multas se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en 2026 es de 117.31 pesos.

Las sanciones van desde mil 876.96 pesos, equivalentes a 16 UMA, hasta dos mil 346.20 pesos, correspondientes a 20 UMA, dependiendo de la valoración realizada por el oficial de tránsito y del riesgo generado durante la conducta.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México explicó que manipular el GPS afecta la capacidad de reacción del conductor debido a distintos tipos de distracción, entre ellos visual, física, cognitiva y de reacción.