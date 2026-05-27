DT de Panamá desconfía del reporte médico de Pumas sobre Carrasquilla: “Las imágenes no concuerdan”

Thomas Christiansen, director técnico de Panamá, no confía en el informe médico que envió Pumas sobre Adalberto Carrasquilla y su lesión que sufrió en la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul y buscará una segunda opinión para ver el verdadero alcance de la lesión de 'Coco'.

Carrasquilla ha sido uno de los jugadores más importantes para Pumas y para la Liga MX desde su llegada del Houston Dynamo y todavía más importante para la Selección de Panamá, siendo el jugador más importante para el esquema de Christiansen de cara a la Copa del Mundo 2026.

En el Seleccionado de Panamá no están muy seguros del informe de Pumas

Con las palabras del entrenador, no confían al 100% en la información que proporcionó Pumas sobre la situación médica de Carrasquilla; en plena conferencia afirmó que una lesión no se puede diagnosticar después o antes de las 24 horas, asegurando que las imágenes no concuerdan con el informe que les enviaron.

Estuvimos en contacto con él y hasta ayer no tuvimos un informe por parte de su equipo

“Lo que pasa es que, para ser seguros o estar seguros, una lesión no se le puede diagnosticar después o antes de las 24 horas posteriores a la lesión, por el edema, por toda la situación que saben los médicos, y esto concuerda con las imágenes y con el informe que se nos fue enviado”, dijo Christiansen.

Adalberto Carrasquilla con la Selección de Panamá | MEXSPORT

Revisarán con el médico de la Selección

En la conferencia, Thomas también afirmó que, ante todas las dudas y sospechas por el estado físico de ‘Coco’, procederán a revisar con el médico de la Selección de Panamá, para cerciorarse de que todo esté correcto.

“Por parte de la federación, también hemos hecho nuestras consultas con el doctor Villarreal, radiólogo especialista que apoya a la federación, con el doctor Gerinaldo, sobre cuál es el alcance de esta lesión”, declaró el técnico.

Carrasquilla en un tiro ante Pachuca en Semifinales de Vuelta | MEXSPORT

Por último, el técnico también aseguró que no podía arriesgarse a no tener a un jugador tan importante como Carrasquilla, por eso lo integró a la lista final; en caso de no poder estar en óptimas condiciones para jugar, ellos ya cuentan con un “backup”.

Como es una situación incierta, yo no me puedo jugar a dejar a Carrasquilla fuera si luego va a llegar

Por eso vamos o hemos incluido a Coco en la lista y, si por cualquier cosa no llega, ya tenemos un backup