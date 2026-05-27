Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

DT de Panamá desconfía del reporte médico de Pumas sobre Carrasquilla: “Las imágenes no concuerdan”

Carrasquilla lesionado en el partido de Vuelta ante Cruz Azul | IMAGO7
Carrasquilla lesionado en el partido de Vuelta ante Cruz Azul | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:00 - 26 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El seleccionador canalero puso en duda el informe enviado por Universidad Nacional sobre el estado físico del mediocampista después de la lesión que sufrió ante Cruz Azul

Thomas Christiansen, director técnico de Panamá, no confía en el informe médico que envió Pumas sobre Adalberto Carrasquilla y su lesión que sufrió en la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul y buscará una segunda opinión para ver el verdadero alcance de la lesión de 'Coco'.

Carrasquilla ha sido uno de los jugadores más importantes para Pumas y para la Liga MX desde su llegada del Houston Dynamo y todavía más importante para la Selección de Panamá, siendo el jugador más importante para el esquema de Christiansen de cara a la Copa del Mundo 2026

En el Seleccionado de Panamá no están muy seguros del informe de Pumas

Con las palabras del entrenador, no confían al 100% en la información que proporcionó Pumas sobre la situación médica de Carrasquilla; en plena conferencia afirmó que una lesión no se puede diagnosticar después o antes de las 24 horas, asegurando que las imágenes no concuerdan con el informe que les enviaron. 

Estuvimos en contacto con él y hasta ayer no tuvimos un informe por parte de su equipo

“Lo que pasa es que, para ser seguros o estar seguros, una lesión no se le puede diagnosticar después o antes de las 24 horas posteriores a la lesión, por el edema, por toda la situación que saben los médicos, y esto concuerda con las imágenes y con el informe que se nos fue enviado”, dijo Christiansen.

Adalberto Carrasquilla con la Selección de Panamá | MEXSPORT
Adalberto Carrasquilla con la Selección de Panamá | MEXSPORT

Revisarán con el médico de la Selección

En la conferencia, Thomas también afirmó que, ante todas las dudas y sospechas por el estado físico de ‘Coco’, procederán a revisar con el médico de la Selección de Panamá, para cerciorarse de que todo esté correcto.

“Por parte de la federación, también hemos hecho nuestras consultas con el doctor Villarreal, radiólogo especialista que apoya a la federación, con el doctor Gerinaldo, sobre cuál es el alcance de esta lesión”, declaró el técnico.

Carrasquilla en un tiro ante Pachuca en Semifinales de Vuelta | MEXSPORT
Carrasquilla en un tiro ante Pachuca en Semifinales de Vuelta | MEXSPORT

Por último, el técnico también aseguró que no podía arriesgarse a no tener a un jugador tan importante como Carrasquilla, por eso lo integró a la lista final; en caso de no poder estar en óptimas condiciones para jugar, ellos ya cuentan con un “backup”. 

Como es una situación incierta, yo no me puedo jugar a dejar a Carrasquilla fuera si luego va a llegar

Por eso vamos o hemos incluido a Coco en la lista y, si por cualquier cosa no llega, ya tenemos un backup
Carrasquilla podría llegar bien al Mundial | Imago7
Lo Último
23:02 Torres Nilo sobre la posible despedida de Gignac: “no me atrevería a decir que es su último partido”
22:59 Katy Perry GRATIS en México: Cuándo y dónde disfrutar de sus grandes éxitos
22:32 VIDEO: Maestro de Ética es sorprendido robando a sus alumnos y no era la primera vez
21:58 La Joaqui regresa con sensualidad, desamor y drama en su nueva era musical
21:55 Atlante confirma su participación en un torneo internacional
21:40 Rotondi rompe el silencio sobre los penales ante América y el gol que dio el título a Cruz Azul
21:08 J.K. Simmons “se reencontró” con Spider-Man en un juego de MLB
21:01 Mundial CDMX 2026: Así serán los baños públicos que instalarán en calles principales VIDEO
20:48 “Si yo fuera Efraín, me iría a Europa”: Hugo Sánchez
20:45 Turco Mohamed, la pieza clave para que Raúl Jiménez llegara al Atlético de Madrid