“Si yo fuera Efraín, me iría a Europa”: Hugo Sánchez

Luego de unas horas de incertidumbre sobre el futuro de Efraín Juárez en Pumas, así como una oferta sobre la mesa para dar el salto a Europa, la leyenda del Club Universidad, Hugo Sánchez, mandó un mensaje contundente al estratega subcampeón del Clausura 2026: “Si yo fuera Efraín, me iría a Europa”.

Para el Pentapichichi, Juárez debe dar el salto al Viejo Continente, pues considera que no solo los futbolistas mexicanos necesitan emigrar, sino también los entrenadores, con el objetivo de fortalecer el nivel de la Selección Mexicana.

“Necesitamos técnicos mexicanos fuera de México y necesitamos muchos jugadores en Europa, jugando en grandes equipos. Mientras más futbolistas tengamos allá, mejor alimentada va a estar la selección. Estamos empobrecidos”, señaló Hugol.

Efraín Juárez en el partido Cruz Azul contra Pumas | MEXSPORT

El histórico delantero universitario puso como ejemplo a las potencias sudamericanas, cuyos jugadores emigran desde muy jóvenes al futbol europeo y terminan consolidándose en las mejores ligas del mundo.

“¿Por qué no exportamos jugadores importantes como lo hacen Brasil, Argentina, Uruguay o Colombia? Debemos tener muchos mexicanos jugando en Europa”, expresó.

Hugo Sánchez l IMAGO7

Además, Hugo recordó su propia experiencia cuando Pumas lo cedió al futbol español, movimiento que terminó impulsando una de las carreras más exitosas de un mexicano en Europa.

“Yo propongo a todos los equipos mexicanos que hagan lo que hicieron conmigo en Pumas: ceder a los jugadores con opción a compra. Así los clubes europeos pueden valorarlos realmente y después negociar. Si les ponen precios de 10 millones de dólares sin que los conozcan o sin haber jugado allá, difícilmente un equipo europeo va a animarse a ficharlos”, añadió.

Hugo Sánchez volvió a caer como DT del Pachuca | MEXSPORT