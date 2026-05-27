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Empelotados

J.K. Simmons “se reencontró” con Spider-Man en un juego de MLB

J.K. Simmons en el partido de los Mets | CAPTURA DE PANTALLA
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 21:08 - 26 mayo 2026
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El actor que interpreta a J. Jonah Jameson vivió un momento digno de las películas del Hombre Araña durante un partido entre Mets y Reds

J.K. Simmons volvió a sentirse dentro del universo de Spider-Man. El actor estadounidense, famoso por interpretar a J. Jonah Jameson en las películas del Hombre Araña, protagonizó un divertido momento durante un partido de MLB entre los New York Mets y los Cincinnati Reds.

Mientras disfrutaba del encuentro desde las gradas, las cámaras captaron que justo detrás de Simmons se encontraba un aficionado vestido completamente como Spider-Man con un diario del Daily Bugle, algo que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Un momento digno del Daily Bugle

La escena provocó miles de reacciones entre aficionados de Marvel y del beisbol, pues muchos recordaron la histórica rivalidad entre J. Jonah Jameson y Spider-Man en las películas y cómics.

Incluso algunos usuarios bromearon con que Simmons estaba “buscando fotos de Spider-Man” o preparándose para criticar nuevamente al superhéroe, tal como lo hacía su personaje en el Daily Bugle.

En el tráiler se recreó la portada de uno de los cómics más famosos de Spider Man/Marvel

Las redes sociales reaccionaron al instante

El momento se volvió viral casi de inmediato, especialmente por la expresión de sorpresa del actor al notar la presencia del “amistoso vecino” sentado detrás de él.

J.K. Simmons es considerado por muchos fans como una de las interpretaciones más icónicas dentro del universo cinematográfico de Marvel, por lo que cualquier referencia a Spider-Man suele generar enorme nostalgia entre los seguidores de la saga.

Spider-Man 'No Way Home' la película | TWITTER | @BUHARDIMARVEL
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