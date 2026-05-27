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Futbol

Leyenda del Manchester United llama "burro" a Bruno Fernandes

Bruno Fernandes cerca de un récord de época | X: @ManUtd
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:13 - 26 mayo 2026
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Roy Keane, una de las mayores leyendas del Manchester Utd, desató la polémica ante el actual capitán del equipo, Bruno Fernandes

Los Diablos se desataron en el Utd. Roy Keane, una de las mayores leyendas del Manchester United, tuvo polémicas declaraciones para el actual capitán del club, Bruno Fernandes.

El portugués firmó una histórica temporada en la Premier League con los “Red Devils”, firmó la campaña con registro récord de asistencias con 21, convirtiéndose en el jugador con más pases de gol en una misma campaña. 

Aunque el logro es algo significativo para el club, no sentó nada bien para Keane, que semanas atrás había criticado duramente al portugués, ya que para él piensa más en sus estadísticas individuales que en el rendimiento colectivo.

Bruno Fernandes, capitán del Manchester United | AP

Bruno no tardó en responder ante las palabras de Keane

Ante las críticas de Keane, las cosas no quedaron ahí, ya que el seleccionado portugués de 31 años quiso responder durante su participación en el pódcast The Diary of a CEO. 

Lo que no me gusta es cuando la gente miente sobre ciertas cosas. Siempre he recibido críticas de todo el mundo, y nunca respondí a nada
Bruno Fernandes después del partido ante Newcastle | X: @ManUtd

La gente tiene una opinión; piensan que es buena, mala, lo que sea. Y, en este caso, lo que dijo Roy Keane es mentira. Por suerte para mí, todo está grabado

Imagínate si no lo fuera. La gente pensará: 'Bruno es el que siempre intenta dar la asistencia'. Acepto sus críticas, acepto que pueda gustarle como jugador o no, que le guste como persona o no

El actual capitán del Utd intentó resolverlo en privado

Bruno reveló que trató de rebajar la tensión e incluso habló con su exentrenador Ole Gunnar Solskjaer para conseguir el contacto de Keane y poder resolver el asunto en privado. Aunque la respuesta del exfutbolista irlandés no tardó en llegar. 

Bruno Fernandes tras victoria del Manchester United | AP

Keane publicó en Instagram una imagen de un burro iluminado sobre un escenario mientras, al fondo, aparecían las sombras de dos leones. Con la cita: "Demasiada atención hace que un burro piense que es un león."

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