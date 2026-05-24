Bruno Fernandes rompe récord de asistencias en la Premier League

Bruno Fernandes cerró una temporada impresionante con un total de 21 asistencias con el Manchester United, el portugués selló su vigésima primera asistencia ante el Brighton tras el pase a Patrick Dorgu para rebasar la marca que tenía Thierry Henry y Kevin De Bruyne con 20.

El mediocampista y capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, fue galardonado oficialmente este previo al último duelo de la campaña, ante 'Las Gaviotas', como el Jugador de la Temporada 2025-26 de la Premier League.

El impacto de Fernandes bajo las órdenes de Michael Carrick ha sido el pilar fundamental para el resurgimiento del equipo de Old Trafford, el cual aseguró la tercera posición del campeonato y amarró su boleto de regreso a la próxima edición de la Champions League, dejando atrás los fantasmas de la temporada anterior.

Bruno Fernandes tras finalizar el encuentro l AP

El luso se convierte además en el primer futbolista del Manchester United en alzar este prestigioso premio desde que lo consiguiera el defensor Nemanja Vidic en la campaña 2010-11 y que destacó en esta ocasión para meterse en puestos europeos.

Hasta antes del duelo ante Brighton el portugués se conviritó como el máximo generador de juego en Inglaterra, creando un total de 132 oportunidades de gol a lo largo del certamen, superando por un amplio margen a su más cercana competencia, Dominik Szoboszlai del Liverpool, quien registró 89.

Este reconocimiento de la Premier League se suma al premio al Futbolista del Año que recibió a principios de mes por parte de la Asociación de Periodistas de Futbol (FWA) y al galardón interno Sir Matt Busby, otorgado por los aficionados del club, consolidando el 2026 como el año más brillante de su carrera desde su llegada a territorio británico.

Bruno Fernandes anotó gol ante Bournemouth | AP

¿En qué puesto quedó el Manchester United?

La sorpresa positiva de la campaña fue el Manchester United, que cerró en la tercera posición con 71 puntos. Los comandados por Carrick recuperaron protagonismo en Inglaterra gracias a una plantilla renovada y un futbol mucho más competitivo, regresando así a los primeros planos europeos después de campañas irregulares.

Manchester United vs Liverpool | AP

Carrick se queda