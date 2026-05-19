Premier League: Todos los Campeones de la Liga inglesa

Arsenal es el nuevo Campeón de la Premier League. Con este título ha llegado a 14, quedándose en solitario como uno de los máximos ganadores de la competencia solamente detrás de un par de equipos.

Los ahora 12 años sin lograr ganar un campeonato, le han costado al Manchester United pues ha dejado de ser más ganador de la Premier League con 20 títulos, esto tras los dos campeonatos obtenidos por el Liverpool en los últimos cinco años, así que ahora estos dos clubes quedan como los más altos en la tabla de máximos ganadores, pero solo un peldaño debajo está el cuadro gunner.

Arsenal vs Burnley | AP

El campeonato de los Gunners, también sirvió para romper el dominio del Manchester City al menos un año más, mismo que ha significado el último de Pep Guardiola en Inglaterra quienes los Citizens sumaban cuatro años consecutivos levantando el trofeo de campeones. Solo tres equipos han sido los únicos en ser campeones en los últimos ocho años con seis títulos de City, dos del Liverpool y ahora uno de Arsenal.

A lo largo de la historia 24 equipos han logrado levantar el título de Liga, 19 de ellos lo han logrado hacer en más de una ocasión. Lo sorpresivo es que hay campeones que hoy en día no están ni siquiera en la Segunda División, el caso más reciente, Leicester City, equipo que acaba de descender a Tercera División de Inglaterra.

En el presente siglo sólo un equipo que nunca había logrado ganar se ha coronado y fue el sorpresivo Leicester en la temporada 2015-16. Previo a los lobos, hay que remontarse hasta la temporada 1978-79 con el Nottingham Forest.

Leicester City en celebración en 2016 | @LCFC

TODOS LOS CAMPEONES DE LA PREMIER LEAGUE

25/26 Arsenal 24/25 Liverpool 23/24 Manchester City 22/23 Manchester City 21/22 Manchester City 20/21 Manchester City 19/20 Liverpool FC 18/19 Manchester City 17/18 Manchester City 16/17 Chelsea FC 15/16 Leicester City 14/15 Chelsea FC 13/14 Manchester City 12/13 Manchester United 11/12 Manchester City 10/11 Manchester United 09/10 Chelsea FC 08/09 Manchester United 07/08 Manchester United 06/07 Manchester United 05/06 Chelsea FC 04/05 Chelsea FC 03/04 Arsenal FC 02/03 Manchester United 01/02 Arsenal FC 00/01 Manchester United 99/00 Manchester United 98/99 Manchester United 97/98 Arsenal FC 96/97 Manchester United 95/96 Manchester United 94/95 Blackburn Rovers 93/94 Manchester United 92/93 Manchester United 91/92 Leeds United 90/91 Arsenal FC 89/90 Liverpool FC 88/89 Arsenal FC 87/88 Liverpool FC 86/87 Everton FC 85/86 Liverpool FC 84/85 Everton FC 83/84 Liverpool FC 82/83 Liverpool FC 81/82 Liverpool FC 80/81 Aston Villa 79/80 Liverpool FC 78/79 Liverpool FC 77/78 Nottingham Forest 76/77 Liverpool FC 75/76 Liverpool FC 74/75 Derby County 73/74 Leeds United 72/73 Liverpool FC 71/72 Derby County 70/71 Arsenal FC 69/70 Everton FC 68/69 Leeds United 67/68 Manchester City 66/67 Manchester United 65/66 Liverpool FC 64/65 Manchester United 63/64 Liverpool FC 62/63 Everton FC 61/62 Ipswich Town 60/61 Tottenham Hotspur 59/60 Burnley FC 58/59 Wolverhampton Wanderers 57/58 Wolverhampton Wanderers 56/57 Manchester United 55/56 Manchester United 54/55 Chelsea FC 53/54 Wolverhampton Wanderers 52/53 Arsenal FC 51/52 Manchester United 50/51 Tottenham Hotspur 49/50 FC Portsmouth 48/49 FC Portsmouth 47/48 Arsenal FC 46/47 Liverpool FC 38/39 Everton FC 37/38 Arsenal FC 36/37 Manchester City 35/36 Sunderland AFC 34/35 Arsenal FC 33/34 Arsenal FC 32/33 Arsenal FC 31/32 Everton FC 30/31 Arsenal FC 1929/30 Sheffield Wednesday 1928/29 Sheffield Wednesday 1927/28 Everton FC 1926/27 Newcastle United 1925/26 Huddersfield Town 1924/25 Huddersfield Town 1923/24 Huddersfield Town 1922/23 Liverpool FC 1921/22 Liverpool FC 1920/21 Burnley FC 1919/20 West Bromwich Albion 1914/15 Everton FC 1913/14 Blackburn Rovers 1912/13 Sunderland AFC 1911/12 Blackburn Rovers 1910/11 Manchester United 1909/10 Aston Villa 1908/09 Newcastle United 1907/08 Manchester United 1906/07 Newcastle United 1905/06 Liverpool FC 1904/05 Newcastle United 1903/04 Sheffield Wednesday 1902/03 Sheffield Wednesday 1901/02 Sunderland AFC 1900/01 Liverpool FC 1899/00 Aston Villa 1898/99 Aston Villa 1897/98 Sheffield United 1896/97 Aston Villa 1895/96 Aston Villa 1894/95 Sunderland AFC 1893/94 Aston Villa 1892/93 Sunderland AFC 1891/92 Sunderland AFC 1890/91 Everton FC 1889/90 Preston North End 1888/89 Preston North End