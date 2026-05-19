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Futbol

Premier League: Todos los Campeones de la Liga inglesa

Bukayo Saka en celebración con Arsenal en la Champions League | AP
Bukayo Saka en celebración con Arsenal en la Champions League | AP
Rafael Trujillo 15:34 - 19 mayo 2026
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Liverpool empató al Manchester United como los máximos ganadores de la Premier League

Arsenal es el nuevo Campeón de la Premier League. Con este título ha llegado a 14, quedándose en solitario como uno de los máximos ganadores de la competencia solamente detrás de un par de equipos. 

Los ahora 12 años sin lograr ganar un campeonato, le han costado al Manchester United pues ha dejado de ser más ganador de la Premier League con 20 títulos, esto tras los dos campeonatos obtenidos por el Liverpool en los últimos cinco años, así que ahora estos dos clubes quedan como los más altos en la tabla de máximos ganadores, pero solo un peldaño debajo está el cuadro gunner.

Arsenal vs Burnley | AP

El campeonato de los Gunners, también sirvió para romper el dominio del Manchester City al menos un año más, mismo que ha significado el último de Pep Guardiola en Inglaterra quienes los Citizens sumaban cuatro años consecutivos levantando el trofeo de campeones. Solo tres equipos han sido los únicos en ser campeones en los últimos ocho años con seis títulos de City, dos del Liverpool y ahora uno de Arsenal.

A lo largo de la historia 24 equipos han logrado levantar el título de Liga, 19 de ellos lo han logrado hacer en más de una ocasión. Lo sorpresivo es que hay campeones que hoy en día no están ni siquiera en la Segunda División, el caso más reciente, Leicester City, equipo que acaba de descender a Tercera División de Inglaterra.

En el presente siglo sólo un equipo que nunca había logrado ganar se ha coronado y fue el sorpresivo Leicester en la temporada 2015-16. Previo a los lobos, hay que remontarse hasta la temporada 1978-79 con el Nottingham Forest.

Leicester City en celebración en 2016 | @LCFC
Leicester City en celebración en 2016 | @LCFC

TODOS LOS CAMPEONES DE LA PREMIER LEAGUE

25/26 Arsenal

24/25   Liverpool

23/24    Manchester City

22/23    Manchester City 

21/22    Manchester City             

20/21    Manchester City             

19/20    Liverpool FC

18/19    Manchester City

17/18    Manchester City

16/17    Chelsea FC

15/16    Leicester City

14/15    Chelsea FC

13/14    Manchester City

12/13    Manchester United

11/12    Manchester City

10/11    Manchester United

09/10    Chelsea FC

08/09    Manchester United

07/08    Manchester United

06/07    Manchester United

05/06    Chelsea FC

04/05    Chelsea FC

03/04    Arsenal FC

02/03    Manchester United

01/02    Arsenal FC

00/01    Manchester United

99/00    Manchester United

98/99    Manchester United

97/98    Arsenal FC

96/97    Manchester United

95/96    Manchester United       

94/95    Blackburn Rovers

93/94    Manchester United

92/93    Manchester United

91/92    Leeds United    

90/91    Arsenal FC

89/90    Liverpool FC

88/89    Arsenal FC

87/88    Liverpool FC

86/87    Everton FC

85/86    Liverpool FC

84/85    Everton FC

83/84    Liverpool FC

82/83    Liverpool FC

81/82    Liverpool FC

80/81    Aston Villa

79/80    Liverpool FC

78/79    Liverpool FC

77/78    Nottingham Forest        

76/77    Liverpool FC

75/76    Liverpool FC

74/75    Derby County

73/74    Leeds United

72/73    Liverpool FC

71/72    Derby County

70/71    Arsenal FC

69/70    Everton FC

68/69    Leeds United

67/68    Manchester City

66/67    Manchester United

65/66    Liverpool FC

64/65    Manchester United

63/64    Liverpool FC

62/63    Everton FC

61/62    Ipswich Town

60/61    Tottenham Hotspur

59/60    Burnley FC

58/59    Wolverhampton Wanderers

57/58    Wolverhampton Wanderers

56/57    Manchester United

55/56    Manchester United

54/55    Chelsea FC

53/54    Wolverhampton Wanderers

52/53    Arsenal FC

51/52    Manchester United

50/51    Tottenham Hotspur

49/50    FC Portsmouth                

48/49    FC Portsmouth

47/48    Arsenal FC

46/47    Liverpool FC

38/39    Everton FC

37/38    Arsenal FC

36/37    Manchester City

35/36    Sunderland AFC

34/35    Arsenal FC

33/34    Arsenal FC

32/33    Arsenal FC

31/32    Everton FC

30/31    Arsenal FC

1929/30   Sheffield Wednesday

1928/29   Sheffield Wednesday

1927/28   Everton FC

1926/27   Newcastle United

1925/26   Huddersfield Town

1924/25   Huddersfield Town

1923/24   Huddersfield Town

1922/23   Liverpool FC

1921/22   Liverpool FC

1920/21   Burnley FC

1919/20   West Bromwich Albion 

1914/15   Everton FC

1913/14   Blackburn Rovers           

1912/13   Sunderland AFC

1911/12    Blackburn Rovers

1910/11    Manchester United

1909/10    Aston Villa

1908/09    Newcastle United

1907/08   Manchester United

1906/07   Newcastle United

1905/06   Liverpool FC

1904/05   Newcastle United

1903/04   Sheffield Wednesday

1902/03   Sheffield Wednesday

1901/02   Sunderland AFC

1900/01   Liverpool FC

1899/00   Aston Villa

1898/99   Aston Villa

1897/98   Sheffield United

1896/97    Aston Villa

1895/96    Aston Villa

1894/95   Sunderland AFC

1893/94   Aston Villa

1892/93   Sunderland AFC

1891/92   Sunderland AFC

1890/91   Everton FC

1889/90   Preston North End

1888/89   Preston North End

 

Imagen oficial de los Gunners campeones | X: @Arsenal
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