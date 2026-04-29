"Sin pretextos": Armando Martínez lanza dardo a los clubes afectados por la convocatoria del Tri

Sin pretextos. La Liguilla del Clausura 2026 se jugará con varias bajas para la mayoría de equipos de la Liga MX. Esto se debe a la primera parte de la convocatoria de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo de 2026. Ante esto, Armando Martínez, presidente de Pachuca, señaló que eso no puede funcionar como excusa para alguno de los clubes que jugarán los Cuartos de Final. Incluso, ejemplificó con situaciones que han atravesado los Tuzos años anteriores.

LIGUILLA SIN SELECCIONADOS

Este martes, el ‘Vasco’ Aguirre dio a conocer a los jugadores convocados que militan en Liga MX y estarán el el Mundial; estos futbolistas no jugarán la Liguilla debido a que reportarán con la Selección Mexicana en la primera semana de mayo. Con esta lista, cinco de los ocho equipos al menos tendrán una bajar en su plantel: Pumas, Chivas, Cruz Azul, Toluca y América.

Ante esto, Armando Martínez se pronunció al respecto. En entrevista para RÉCORD, el presidente de Pachuca señaló que eso no debe servir como excusa para esos equipos. Además, remarcó que eso no representará ventaja para su club, pues en el terreno de juego, a pesar de no contar con los seleccionados, seguirá jugándose once contra once y en igualdad de condiciones.

“No es una excusa para no competir, tienen grandes equipos además, tienen unos planteles importantes. Ventajas si jugáramos nosotros con tres jugadores más, o con dos jugadores más. Pero si juegas 11 contra 11, el que juegue, estoy seguro que va a querer ganar y que va a dar todo en la cancha, ¿no?”, comentó el directivo.

Armando Martínez en instalaciones de Pachuca | MEXSPORT

PACHUCA NO SUFRE BAJAS POR EL TRI

Cabe destacar que en la lista de Javier Aguirre, solo tres escuadras que estarán en la Liguilla no sufrieron la baja de algún jugador debido a esta convocatoria. Uno de estos equipos fue Pachuca, además de Atlas y Tigres. Por otro lado, dentro de los más afectados está Chivas, escuadra que aportó a cinco jugadores a esta primera parte de la convocatoria para la Copa del Mundo de 2026.

En la misma entrevista para RÉCORD, Armando Martínez señaló que los Tuzos han vivido situaciones similares en el pasado. El directivo de Pachuca ejemplificó con el Clausura 2024 en el que en menos de dos días jugaron un duelo de Play In y las Semifinales de Vuelta de la CONCACAF Champions Cup. De igual manera, recordó lo que pasó en el año en el que se coronaron en la Copa Sudamericana.

“A mí me ha tocado competir y jugar antes de que pasaran 48 horas y competimos. En la Sudamericana estábamos jugando la Semifinal contra Toluca y estábamos jugando también las Semifinales para pasar a la final de la Sudamericana, pero estábamos compitiendo, ¿no? Y no, no somos como otros equipos que a lo mejor tienen 20, 22 jugadores de primer nivel, ¿no?”, sentenció