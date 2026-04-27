Liga MX: Fechas y horarios de los Cuartos de Final del Clausura 2026
La fase definitiva de la Liga MX ha quedado establecida. Tras concluir la fase regular, la Liga MX hizo oficiales los días y horarios en los que se disputarán los Cuartos de Final del torneo Clausura 2026. En una edición atípica marcada por el calendario internacional y ajustes en el reglamento de competencia, los ocho mejores equipos del certamen buscarán su boleto a las semifinales.
A diferencia de los torneos cortos más recientes, esta Fase Final se jugará de forma directa a partir de los Cuartos de Final. La eliminación del Play-In permite que los equipos clasificados mantengan el ritmo de competencia, aunque con una logística distinta a la tradicional debido a compromisos externos de algunos clubes.
NO HAY LIGUILLA A MITAD DE SEMANA
Una de las novedades más relevantes para esta Liguilla es el cambio en los días de actividad. Contrario a la costumbre de iniciar las series a mitad de semana (miércoles y jueves), tanto los duelos de Ida como los de Vuelta se concentrarán exclusivamente en los días sábado y domingo.
Este ajuste responde a la participación de Tigres y Toluca en la Concacaf Champions Cup. Al tener actividad continental programada para los días previos, la liga ha optado por mover los compromisos locales para garantizar el descanso de los planteles y el espectáculo deportivo.
FECHAS Y HORARIOS
Sábado 2 de mayo
Tigres vs. Chivas | 19:00 horas | Estadio Universitario
Atlas vs. Cruz Azul | 21:15 horas | Estadio Jalisco
Domingo 3 de mayo
América vs. Pumas | 17:00 horas | Estadio Banorte
Toluca vs. Pachuca | 19:15 horas | Estadio Nemesio Diez
Sábado 9 de mayo
Chivas vs. Tigres | 19:07 horas | Estadio Akron
Cruz Azul vs. Atlas| 21:15 horas | Estadio Banorte
Domingo 10 de mayo
Pachuca vs. Toluca | 17:00 horas | Estadio Hidalgo
Pumas vs. América| 19:15 horas | Estadio Olímpico Universitario
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