Liga MX: Fechas y horarios de los Cuartos de Final del Clausura 2026

La fase definitiva de la Liga MX ha quedado establecida. Tras concluir la fase regular, la Liga MX hizo oficiales los días y horarios en los que se disputarán los Cuartos de Final del torneo Clausura 2026. En una edición atípica marcada por el calendario internacional y ajustes en el reglamento de competencia, los ocho mejores equipos del certamen buscarán su boleto a las semifinales.

Balón de la Liga MX | IMAGO7

A diferencia de los torneos cortos más recientes, esta Fase Final se jugará de forma directa a partir de los Cuartos de Final. La eliminación del Play-In permite que los equipos clasificados mantengan el ritmo de competencia, aunque con una logística distinta a la tradicional debido a compromisos externos de algunos clubes.

NO HAY LIGUILLA A MITAD DE SEMANA

Una de las novedades más relevantes para esta Liguilla es el cambio en los días de actividad. Contrario a la costumbre de iniciar las series a mitad de semana (miércoles y jueves), tanto los duelos de Ida como los de Vuelta se concentrarán exclusivamente en los días sábado y domingo.

Este ajuste responde a la participación de Tigres y Toluca en la Concacaf Champions Cup. Al tener actividad continental programada para los días previos, la liga ha optado por mover los compromisos locales para garantizar el descanso de los planteles y el espectáculo deportivo.

Pumas celebrando su triunfo ante Pachuca en el Estadio Hidalgo | MEXSPORT

FECHAS Y HORARIOS

Sábado 2 de mayo Tigres vs. Chivas | 19:00 horas | Estadio Universitario

Atlas vs. Cruz Azul | 21:15 horas | Estadio Jalisco

Domingo 3 de mayo América vs. Pumas | 17:00 horas | Estadio Banorte

Toluca vs. Pachuca | 19:15 horas | Estadio Nemesio Diez

Sábado 9 de mayo Chivas vs. Tigres | 19:07 horas | Estadio Akron

Cruz Azul vs. Atlas| 21:15 horas | Estadio Banorte