¿Mal augurio? Pumas contra la estadística tras terminar como líder en el Clausura 2026

Los Pumas terminaron con el liderato, en su poder, tras vencer en la última jornada del Clausura 2026 a los Tuzos de Pachuca con la combinación de un empate sin goles de Chivas ante Tijuana; sin embargo, ahora tendrá que enfrentar a la dura estadística en Liguilla.

Y es que, los Universitarios concluyeron en lo más alto, tras la Jornada 17, sin haberlo hecho durante todo el torneo y la estadística marca que solo han sido tres equipos que logran este hecho; anteriormente América en Verano 2001 y Tigres en el Clausura 2015 y ninguno de ellos llegó a la Final.

Los Azulcremas apenas alcanzaron Semifinales y los norteños se quedaron en los Cuartos de Final; por lo que, los auriazules buscarán romper la racha, en la historia de los torneos cortos, de la mano de un Efraín Juárez que busca sumar un título más a las vitrinas de los Universitarios.

Pumas defendiendo con todo los ataques de Pachuca | MEXSPORT

¿Cómo le fue a Pumas cuando terminó como líder?

El liderato de los felinos es algo que no ocurría desde el Apertura 2015, en el que alcanzaron la Final. Con 35 puntos registrados, Pumas quedó como líder en el Apertura 2015, con 37 goles a favor. En aquel torneo, Guillermo Vázquez dirigía al equipo, y estuvo cerca de finalizar el certamen con el trofeo, sin embargo, unos Tigres encendidos evitaron la hazaña de Pumas.

Cabe mencionar que, antes del Apertura 2015, la última vez que Pumas fue líder de un torneo fue en la temporada 1990-91, cuando logró el campeonato. Este dato refleja que los del Pedregal no terminan en la cima de forma constante.

Jugadores de Pumas celebran el gol de Uriel Antuna ante Pachuca | Mexsport

Así se inclina la balanza en contra de Pumas ante América

Pumas y América se verán las caras en los Cuartos de Final del Clausura 2026. Tras haber quedado primero y octavo de la Tabla General respectivamente. A lo largo de la historia de los torneos cortos, Pumas y América se han visto las caras en siete ocasiones dentro de la Liguilla.

América y Pumas en Liguilla | MEXSPORT

En estos enfrentamientos, el balance es muy a favor de los de Coapa, pues en cinco de ellas han logrado avanzar a la siguiente ronda, mientras que Universidad Nacional apenas ha podido eliminar en dos ocasiones al conjunto azulcrema. Incluso, enfrentar a Pumas en Fase Final suele ser muy positivo para las Águilas más adelante.