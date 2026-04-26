Jardine anticipa un Clásico Capitalino parejo ante Pumas y descarta favoritos

André Jardine tiene claro el panorama de cara al duelo frente a Pumas: será un Clásico cerrado, intenso y sin un claro candidato a llevarse la victoria.

El técnico de America reconoció el buen momento del conjunto universitario, pero dejó en claro que eso no define nada en este tipo de partidos en la Liga MX.

América enfrentará a Pumas en la Liguilla | Imago7

“Veo a Pumas en buen momento, no es fácil ser líder del torneo, lo sabemos bien porque así vivimos. Al final del cierre del torneo sabes que no importa. Yo entendí bien esto: no existe el campeón de la jornada 17 o 10 o 15, el campeón es el de la Liguilla”, señaló.

Bajo esa lógica, Jardine insistió en que los Clásicos rompen cualquier pronóstico.

“El partido con Pumas es un Clásico, y en Clásicos no hay favoritos. Aunque vayan por arriba, tiene todo para ser un Clásico bastante parejo”, afirmó.

El estratega también lanzó una advertencia de cara a la fase decisiva del torneo, subrayando que el margen de error se ha reducido al mínimo.

“Es la última oportunidad que tenemos de cometer errores y no estamos fuera del torneo. A partir del próximo partido, un error como los de hoy difícilmente vamos a avanzar”, explicó.

América vs Atlas | MEXSPORT

Sobre el momento reciente de su equipo, Jardine reconoció sensaciones encontradas, especialmente tras el último resultado.

“Salimos con un gusto amargo, no fue buena. Atlas dando la vida por el empate, le salió la victoria. El equipo, a partir de Tijuana, con Chivas, se relajó un poco, sabíamos que ya estábamos”, concluyó