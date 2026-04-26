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Futbol

Clásico Capitalino en Liguilla: Así fue la última vez que Pumas y América se enfrentaron en la 'Fiesta Grande'

El técnico de Universidad destacó la pasión de los seguidores auriazules
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 00:33 - 26 abril 2026
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La derrota de América ante Atlas ha confirmado su duelo ante el cuadro auriazul cinco años después de la última vez

La Jornada 17 del Clausura 2026 ha dejado dos resultados que definen una de las series de la Liguilla de la Liga MX: Pumas venció a Pachuca y, debido al resultado de Chivas ante Tijuana, el liderato se ha quedado en el lado auriazul; mientras que del otro lado, las Águilas perdieron con Atlas, lo cual los ha dejado en el octavo sitio.

Esto hace que la primera serie confirmada sea una edición más del Clásico Capitalino, con pasado reciente a favor de los dirigidos por Efraín Juárez, pero por supuesto, con otros protagonistas en el aquellos duelos.

Pumas termina como el primer lugar del torneo | Imago7

Cinco años han pasado...

La última vez que Pumas y América se enfrentaron en una instancia final de Liga MX se remonta al torneo de Apertura 2021, en el que de manera contraria, los azulcremas quedaron como líderes del certamen; otro detalle a resaltar es que el formato de competencia se regía por medio del Repechaje, instancia en la que se metió Pumas a la Liguilla.

Las Águilas fueron el primer lugar de ese torneo con 35 puntos, pero Pumas fue el equipo que ingresó a la zona de clasificación en el Repechaje dentro del lugar 11. Ya en Repesca, echaron primero a Toluca, equipo que en la actualidad es el bicampeón del futbol de México.

El partido de Ida se jugó en el Estadio Olímpico Universitario, el cual terminó con un insípido empate a cero goles, pero en la Vuelta todo se definiría de forma más que sorpresiva.

Partido de Ida de aquel duelo del Grita México 2021 | Imago7

Pumas venció como visitante en el Estadio Azteca a América con una actuación impresionante de Alan Mozo, quien asistió un par de veces para el doblete de 'Manchita' Washington Corozo, pero quien firmó el resultado fue Higor Meritao, el gol de las Águilas lo anotó Bruno Valdez vía penal.

El antecedente del Clausura 2026

Fue en la Fecha 12 del campeonato regular cuando América y Pumas se vieron las caras en el semestre, con dicho partido teniendo como sede el Estadio Olímpico Universitario; el partido terminó 1-0 con un gol de penal conseguido de manera agónica por Robert Morales, delantero paraguayo ex de Toluca.

Partido de la Jornada 12 entre Pumas y América | Imago7

Aún no se saben las fechas en las que se jugará esta serie, pero lo que sí se sabe es que la ronda de Cuartos de Final no se jugará entre semana y posteriormente el fin; esta vez la noticia gira en torno a que la Ida se jugará en una semana y la Vuelta con otra semana de diferencia.

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