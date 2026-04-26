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Futbol

Henry Martín volvió a la convocatoria del América, ante Atlas, tras larga ausencia

El capitán del América, Henry Martín, volvió a los entrenamientos con el club y se alista para la Liguilla
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 22:40 - 25 abril 2026
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El delantero Azulcrema estuvo poco más de dos meses indispuesto

Henry Martín vuelve a aparecer en una convocatoria con el Club América, marcando el fin de una larga ausencia que lo mantuvo fuera de actividad. El capitán azulcrema no partirá como titular, pero sí estará disponible desde la banca.

Luego de poco más de dos meses indispuesto debido a una lesión, el delantero de las Águilas estará disponible para el partido América vs. Atlas correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX.

América vs Atlas | MEXSPORT
América vs Atlas | MEXSPORT

¿Cuándo fue el último partido de Henry Martín? 

Su último partido fue el pasado 20 de febrero, cuando América se midió ante Puebla en la Jornada 7. Aquella noche, Henry Martín colaboró con una asistencia en la goleada por 0-4 en el Estadio Cuauhtémoc.

Henry Martín en la CONCACAF Champions Cup | MEXSPORT

Henry Martín en busca de retomar ritmo 

Aunque su ritmo de juego aún es una incógnita, su presencia en el banquillo abre la puerta a un posible ingreso que podría cambiar el rumbo del partido.

Henry Martín | MEXSPORT

Tras semanas de recuperación, el delantero está listo para volver a sumar minutos de manera gradual. 

La vuelta de Henry Martín no solo fortalece la plantilla, también envía un mensaje claro: América recupera a su capitán justo cuando más lo necesita.

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