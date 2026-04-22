¿Hace cuánto no mete gol Henry Martín con América?

Henry Martín vive su peor momento desde que llegó al América. Entre lesiones, el capitán de las Águilas no ha disputado gran parte del Clausura 2026 ni de la CONCACAF Champions Cup. Estas ausencias y su baja de juego mientras ha podido jugar han provocado que la ‘Bomba’ esté cerca de cumplir un año sin anotar un solo gol en ninguna de las competencias. Con todo esto, el delantero también ha salido del radar de la Selección Mexicana, a pesar de haber estado durante este proceso.

¿Cuánto tiempo tiene Henry Martín sin meter gol con América?

El Apertura 2025 y el Clausura 2026 han sido los dos torneos en los que Henry se ha perdido más partidos por lesiones desde que llegó a Coapa. Esto ha desencadenado que Martín acumule más de 10 meses sin anotar un solo gol con América. Incluso, aunque el conjunto azulcrema ha disputado múltiples competiciones, la ‘Bomba’ no ha podido estar disponible.

La última anotación de Henry Martín con las Águilas fue el 18 de mayo de 2025, en las Semifinales de Vuelta ante Cruz Azul del Clausura 2025; dicho tanto sirvió para que los dirigidos por André Jardine remontaran esa eliminatoria. Sin embargo, el capitán azulcrema no ha vuelto a ‘mojar’ desde esa fecha, por lo que ya llegó a 340 días sin un gol.

Henry Martín en la CONCACAF Champions Cup | MEXSPORT

¿Desde cuándo no juega Henry Martín con América?

Debido a molestias musculares, Henry no juega desde el 20 de febrero. En este lapso, Martín se ha perdido 12 juegos del Clausura 2026, así como las eliminatorias de la CONCACAF Champions Cup ante Philadelphia Union y Nashville. Y aunque su regreso ha estado cerca, el delantero ha recaído en distintas ocasiones de sus lesiones.

Cabe resaltar que el último regreso de Henry a las canchas estaba previsto para el juego ante Santos Laguna, correspondiente a la Jornada 13 del torneo actual después de la Fecha FIFA de abril. Sin embargo, previo a cada uno de los últimos encuentros ha tenido recaídas, las cuales le impiden regresar al terreno de juego. Incluso, actualmente no se ha entrenado con el primer equipo.

Henry Martín, '9' del América | IMAGO7

¿Cuál es la lesión que tiene Henry Martín?

Desde hace dos meses, Henry no suma ni un minuto de acción ni en Liga MX ni en la CONCACAF Champions Cup. Durante este lapso, el delantero mexicano ha tenido semanas en las que entrena al parejo del equipo y ha estado cerca de volver. Sin embargo, ha tenido días con molestias, las cuales lo separan del resto del plantel y le impiden ser tomado en cuenta en las convocatorias de André Jardine.

Ante esto, Henry comentó hace unos días que se siente muy frustrado. Asimismo, dio una explicación breve sobre qué es lo que ha pasado con sus lesiones. En sus palabras, Henry explicó que una lesión en el tendón de Aquiles le derivó una molestia muscular, tal como lo adelantó RÉCORD. Sin embargo, estas molestias en los músculos han sido las más graves hasta el momento, pues son las que le han negado el regreso a jugar futbol. Incluso llegó a mencionar que no tiene un músculo en una de las piernas, por lo que su cuerpo no ha “compensado” esa ausencia.

Henry Martín lamentándose | IMAGO7

Frustrado totalmente, enojado conmigo por no poder estar, de llevar mucho tiempo fuera sin poder ayudar al equipo y sobre todo cuando más lo necesita

Tuve un desprendimiento de un tendón que va de la rodilla, una ruptura total del tendón; decidimos no operar; era la mejor rehabilitación seguir fortaleciendo y estar lo más pronto posible

Por lo que entiendo que dicen los médicos, tengo un músculo menos en la pierna, en el isquiotibial izquierdo. Mi pierna trabaja con dos músculos de los tres que deberíamos tener

Por eso las recaídas; mi cuerpo está tratando de solventar algo a lo que no está acostumbrado