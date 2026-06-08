Mundial 2026: los 10 mejores goles de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo

La historia de la Selección Mexicana en los Mundiales ha dejado momentos imborrables y goles que permanecen grabados en la memoria de varias generaciones. Desde definiciones espectaculares hasta auténticas obras de arte, estos son considerados los 10 mejores goles anotados por el Tricolor en las Copas del Mundo.

Manuel Negrete (México 86)

En el primer lugar aparece la inolvidable anotación de Manuel Negrete en México 1986. Durante los Octavos de Final ante Bulgaria, el mediocampista realizó una pared perfecta antes de conectar una espectacular chilena dentro del área. La ejecución, la dificultad técnica y la importancia del encuentro convirtieron ese gol en una de las imágenes más icónicas en la historia de los Mundiales.

Manuel Negrete, en 1986 | MEXSPORT

Cuauhtémoc Blanco (Francia 1998)

La segunda posición corresponde a Cuauhtémoc Blanco en Francia 1998 frente a Bélgica. Tras un desborde por la banda izquierda de Ramón Ramírez, el balón llegó al área donde el delantero mexicano resolvió con un remate poco ortodoxo, pero sumamente efectivo, dejando sin oportunidad al guardameta rival. En el tercer sitio aparece Luis Chávez, quien en Qatar 2022 sorprendió al mundo con un magistral tiro libre ante Arabia Saudita que se incrustó en el ángulo.

Cuauhtémoc Blanco en Francia 1998 | MEXSPORT

Jared Borgetti (Corea-Japón 2002)

El cuarto lugar es para Jared Borgetti y su legendario cabezazo contra Italia en Corea-Japón 2002. El atacante anticipó la marca de Paolo Maldini y giró el cuello de forma magistral para cambiar la trayectoria del balón y vencer al arquero italiano con uno de los remates de cabeza más recordados en la historia de los Mundiales.

Jared Borgetti festeja su gol a Italia, en Corea-Japón 2002. l AFP

Giovani dos Santos (Brasil 2014)

La quinta posición pertenece a Giovani dos Santos en Brasil 2014. El atacante mexicano tomó el balón fuera del área frente a Países Bajos y sacó un potente disparo que terminó en el fondo de la red. La potencia y colocación del remate desataron la euforia de la afición mexicana en Fortaleza.

El Chicharito y Giovani dos Santos tras la eliminación en Brasil 2014 | MEXSPORT

Javier "Chicharito" Hernández (Sudáfrica 2010)

En el sexto puesto aparece Javier "Chicharito" Hernández durante Sudáfrica 2010. Frente a Francia, el delantero quedó mano a mano con Hugo Lloris, lo eludió con un movimiento preciso y definió con tranquilidad para marcar uno de los goles más importantes de su carrera con la camiseta nacional.

Chicharito Hernández elude a Hugo Lloris, en el Mundial Sudáfrica 2010. l MEXSPORT

Rafael Márquez (Alemania 2006)

La séptima posición corresponde a Rafael Márquez en Alemania 2006. El histórico capitán mexicano apareció en el segundo poste para recibir un servicio preciso desde la banda izquierda y definir con autoridad ante Argentina.

Rafael Márquez celebra con Jared Borgetti su gol frente a Argentina en 2006 | MEXSPORT

Hirving "Chucky" Lozano (Rusia 2018)

En el octavo lugar se encuentra Hirving "Chucky" Lozano, quien en Rusia 2018 culminó un veloz contragolpe con un recorte dentro del área y una definición cruzada que venció a Manuel Neuer en la memorable victoria sobre Alemania.

El festejo del gol del Chucky Lozano contra Alemania en Rusia | ERNESTO PÉREZ

Luis "Matador" Hernández (Francia 1998)

Cerrando el listado aparecen dos goles fundamentales de Francia 1998. En el noveno puesto figura Luis "Matador" Hernández, quien anotó ante Países Bajos con una definición cruzada que aseguró la clasificación mexicana a los Octavos de Final.

Luis Hernández celebra eufórico su gol en el partido contra Holanda en Francia 98

Ricardo Peláez (Francia 1998)