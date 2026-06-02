Selección Mexicana se toma la foto oficial para el Mundial 2026 en el Museo de Antropología

La Selección Mexicana se tomó al foto oficial rumbo al Mundial 2026. Los 26 jugadores convocados por Javier Aguirre para representar a México en la próxima Copa del Mundo participaron en la toma de la fotografía en el Museo Nacional de Antropología.

La foto oficial se tomó en la Piedra del Sol, una de las piezas más emblemáticas del patrimonio cultural mexicano y que está representada en la playera verde con la que México debutará en el Mundial el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

El espacio frente a este símbolo nacional permitió reflexionar sobre el tiempo, la historia, las raíces y la responsabilidad de representar al país en una Copa del Mundo celebrada en casa, en donde también estuvieron directivos de la FMF.

Foto de la Selección Mexicana l X:miseleccionmx

Se unió la delegación de la FMF

La delegación de la Federación Mexicana de Futbol fue encabezada por el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola; el Presidente Ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega; y el Director Deportivo de Selecciones Nacionales Varoniles, Duilio Davino, así como integrantes del cuerpo técnico.

Los jugadores tuvieron la oportunidad de recorrier la Sala Mexica, donde conocieron piezas relacionadas con el juego de pelota, una de las expresiones deportivas más representativas de las culturas originarias de nuestro país.

Finalmente, los seleccionados concluyeron su recorrido en “El Paraguas”, la emblemática fuente que se ha convertido en uno de los símbolos arquitectónicos más reconocibles del museo, y que sirvió de cierre para una visita que permitió conocer sobre la cultura mexicana al equipo que nos representará en el Mundial.

Directivos y jugadores de la Selección Mexicana l X:miseleccionmx

¿Cuáles son los dorsales más llamativos?

Cabe mencionar que, 14 de los 26 futbolistas convocados vivirán su primera experiencia en una Copa del Mundo. Guillermo Ochoa hará historia pura al disputar su sexto Mundial en el que una vez más portará el mítico dorsal 13.

Guillermo Ochoa y Javier Aguirre, en Selección Mexicana | IMAGO7