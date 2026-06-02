A 9 días: Arbitraje mexicano 'valiente' contra estrellas en Mundiales

Contrario a lo que sucede en nuestro país, donde constantemente es criticado y juzgado su trabajo por afición y todo el entorno futbolístico, el arbitraje mexicano es de los más reconocidos en las Copas del Mundo, donde siempre ha sido protagonista.

Y es que desde su aparición en la máxima justa, en México 1970, lo hizo estableciendo un récord, aún vigente, con tres nazarenos: Diego Di Leo, Abel Aguilar y Arturo Yamasaki; sin embargo, el respeto se lo ganó con autoridad, sin titubear, a punta de tarjetas rojas, sin que les tiemble la mano, particularmente a figuras internacionales, varias que actualmente son leyendas mundialistas.

España 1982: Sin temor a D10S

El 'idilio' entre el arbitraje mexicano con los astros del balompié comenzó en España 1982, cuando Mario Rubio expulsó a Diego Armando Maradona, en el Clásico Sudamericano, en el Sarriá de Barcelona entre Argentina y Brasil.

Diego Armando Maradona es expulsado por Mario Rubio, en España 1982. l X

Corría el minuto 84, cuando el Pelusa le propinó tremenda patada en el abdomen al brasileño Batista, que el árbitro mexicano no dudó en expulsarlo.

Estados Unidos 1994: Una 'diablura' en segundos

Arturo Brizio Carter hizo su debut mundialista, justo al pitar el duelo inaugural de Estados Unidos 1994, en el duelo Alemania contra Bolivia, mandó a bañar antes de tiempo a la figura boliviana.

Marco Antonio 'Diablo' Etcheverry inició el cotejo en la banca e ingresó al campo al 79' como revulsivo, tras ir abajo en 1-0, pero apenas dos minutos después, perdió la cabeza al darle una patada sin balón a Lothar Matthäus, acto que no dejó pasar el silbante mexicano para expulsarlo.

Estados Unidos 1994: Doblete de Brizio

El mismo Arturo Brizio en Estados Unidos 1994, en el duelo de Octavos de Final, Nigeria 1-2 Italia, también atendió al goleador de la Azzurra, Gianfranco Zola, quien ingresó de cambio al 63, en sustitución de Giuseppe Signori.

Con únicamente 12 minutos en la cancha le cometió una fuerte entrada al nigeriano Augustine Eguavoen y ante su mirada incrédula, vio como Brizio le mostró la tarjeta roja.

Francia 1998: Controla el genio del 'Genio'

Cuatro años más tarde, en Francia 1998, en cotejo del Grupo C entre Francia y Arabia Saudita, Brizio Carter se confirmó como justiciero de cracks al expulsar a Zinedine Zidane, sin importar su calidad de figura y que estuviera ante su gente como anfitriones de la edición.

Al 70', con triunfo parcial de los galos 2-0, 'Zizou' dio tremendo pisotón al árabe Fuad Amin, el silbante mexicano le mostró la roja directa, el francés lo miró de manera retadora y Brizio no se intimidó, pues con varios ademanes le exigió que abandonara al campo.

Zidane recibió dos partidos de suspensión y alcanzó a regresar para levantar la Copa FIFA, la primera en la historia para Francia.

Francia 1998: Doma al 'Burrito'

En la misma justa de Francia 1998, en el partidazo de Cuartos de Final entre Países Bajos y Argentina, Ariel 'Burrito' Ortega se enganchó con el portero neerlandés Edwin Van Der Sar, tras simular un penalti, causante de tarjeta amarilla, y le propinó un cabezazo sin balón, Brizio Carter regresó a la escena y lo expulsó directo sin dudar al 87' y la Albiceleste fue eliminada con una joya de gol al 89' de Dennis Bergkamp.

Arturo Brizio Carter expulsa al 'Burrito' Ortega, en Francia 1998. l AFP

El árbitro mexicano reveló después que dicha expulsión provocó que al termino del partido Diego Simeone lo ofendió y él respondió con una mentada de madre.

Corea-Japón 2002: Le borran la sonrisa a 'Dinho'

Tras el retiro de Arturo Brizio, la representación arbitral mexicana para Corea-Japón 2002 recayó en Felipe Ramos Rizo, quien dirigió tres juegos, dos de Fase de Grupos y el de Cuartos de Final entre Inglaterra y Brasil, en Shizuoka.

Felipe Ramos Rizo expulsa a Ronaldinho en Corea-Japón 2002. l MEXSPORT

La Canarinha tomó ventaja definitiva 2-1 con gol de Ronaldinho al 50', pero siete minutos después vio la roja directa de parte del silbante azteca por una plancha sobre Danny Mills, que le borró su icónica sonrisa.

Otros ejemplos de menor luminaria

Cabe reconocer que pese a la magnitud de los expulsados, todos fueron justamente, sin polémica y a ellos se agregan otros tres caso de figuras de segunda línea.

En Alemania 2006, Armando Archundia expulsó al checo Jan Polak, en el duelo ante Italia, en Fase de Grupos; mientras que Marco Rodríguez suma un par en su expediente, en Sudáfrica 2010 l australiano Tim Cahill y en Brasil 2014 al italiano Claudio Marchisio.

¿Quiénes son los árbitros mexicanos para 2026?

Ahora, para esta edición 2026, van como representantes del arbitraje nacional César Ramos y Katia Itzel García como centrales con la incógnita de saber a qué estrella le quitaran su luz, siempre que sea con el reglamento en mano.