A 10 días: 'El Equipo Tricolor', la canción que grabó la Selección en México 1986

La canción “El equipo Tricolor” se convirtió en uno de los símbolos más recordados del Mundial de México 1986, al ser interpretada por los propios integrantes de la Selección Mexicana. El tema fue compuesto por los músicos Rafael Guadarrama y Manuel Bautista, quienes desarrollaron una pieza destinada a fortalecer el vínculo entre el equipo nacional y la afición en la antesala de la Copa del Mundo.

¿Cómo fue la producción?

La grabación representó una iniciativa poco común para la época, ya que fueron los propios futbolistas quienes prestaron sus voces para interpretar la canción. Figuras como Javier Aguirre, Tomás Boy, Fernando Quirarte, Manuel Negrete, Carlos Hermosillo y Pablo Larios participaron en el proyecto musical que acompañó la preparación de México rumbo al torneo mundialista.

Originalmente conocida como “Adelante México”, la composición terminó siendo identificada popularmente como “El equipo Tricolor” debido a la fuerza de su coro y a la inmediata aceptación que tuvo entre los aficionados. Con el paso del tiempo también fue relacionada con el lema de la llamada “Ola Verde”, movimiento de apoyo a la selección nacional durante la justa mundialista.

La canción de México en 1986 l CAPTURA

La producción se realizó en un tiempo récord. De acuerdo con testimonios de sus creadores y de algunos protagonistas, los jugadores aprendieron y grabaron la canción en cuestión de horas, un esfuerzo colectivo que reflejaba el entusiasmo que existía en torno al Mundial que México organizaría por segunda ocasión en su historia.

El tema destacó por su tono optimista y patriótico, con una letra que apelaba al orgullo de representar al país y al compromiso de brindar una actuación memorable ante la afición local. La melodía incorporó arreglos de corte marcial y elementos festivos que buscaban transmitir unidad y confianza antes del arranque de la competencia.

Afición mexicana a las afueras del estadio Azteca en el Mundial de 1986 | MEXSPORT

Tras su lanzamiento, “El equipo Tricolor” tuvo una amplia difusión en estaciones de radio de todo el país. La canción sonó constantemente durante las semanas previas al Mundial y acompañó la cobertura mediática del torneo, convirtiéndose en una de las melodías más escuchadas por los aficionados mexicanos durante aquel histórico verano futbolístico.

Un éxito

El éxito de la pieza trascendió los resultados deportivos. Aunque México alcanzó los cuartos de final en la Copa del Mundo, la canción permaneció en la memoria colectiva como una expresión de identidad nacional y como parte fundamental del ambiente festivo que rodeó a la competición organizada en territorio mexicano.

La afición mexicana en la explanada del Estadio Azteca, en México 1986. l MEXSPORT