Joel Huiqui aún no firma con Cruz Azul pese al título; espera definir su futuro esta semana

Aún no firma. Joel Huiqui, quien recientemente guió a Cruz Azul para levantar el título del Clausura 2026, sigue sin formar su contrato para continuar como director técnico de La Máquina para la próxima temporada. Sin embargo, el estratega mexicano señaló que esta semana espera definir su permanencia en el equipo celeste, para así comenzar a trabajar de cara al Apertura 2026 en busca del bicampeonato.

Huiqui espera cerrar su renovación con La Máquina

Huiqui llegó a Cruz Azul como director técnico emergente en la Jornada 17 del torneo recién finalizado. En medio de la incertidumbre, el entrenador de 43 años no solamente cambió el rumbo de La Máquina, sino que los comando a conseguir su décimo campeonato de Liga MX. Con todo esto, su permanencia se garantizó, ya que Víctor Velázquez, presidente del equipo, lo declaró unos días antes.

Por lo tanto, Huiqui seguirá como director técnico de La Máquina la próxima temporada. Sin embargo, el estratega mexicano señaló que aún no firma su contrato que lo vinculará con el equipo por un tiempo más largo. Aún así, Joel afirmó que espera que esta semana pueda quedar definida esta parte, ya que tanto directiva como cuerpo técnico tienen el mutuo interés de permanecer juntos por más torneos.

Joel Huiqui con Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

De igual manera, Huiqui señaló que viene lo mejor, pues el próximo semestre buscarán defender su corona y conseguir el bicampeonato de Liga MX. Incluso, el estratega ya sabe cómo quiere conformar el plantel para el próximo semestre y apuntó que espera darle continuidad a esta plantilla, conservar a la mayoría de los jugadores y solamente buscar dos refuerzos en áreas específicas para mejorar al equipo.

Viene lo mejor, hay que pelear la próxima. Estamos en eso (firma de contrato), el interés es que me quede, lo dijo el presidente, yo encantado de quedarme y estamos en eso todavía. Esta semana estaremos reunidos con Iván y el presidente para ver qué podemos hacer (sobre los refuerzos)

Primero esperando que sea lo mío, tengo que cerrar lo mío y si todo sale bien, a trabajar con eso. La idea es que se quede la mayoría, yo espero que podamos conseguir un par de refuerzos en zonas específicas para poder mejorar al equipo

Joel Huiqui campeón con Cruz Azul | IMAGO7

Cruz Azul ya piensa en el bicampeonato

Al ser el equipo con más puntos en el año futbolístico por segunda ocasión consecutiva, Huiqui destacó el trabajo que se ha hecho en Cruz Azul. Por lo tanto, el entrenador de La Máquina está consciente que esta temporada será importante, pues las expectativas han quedado muy arriba por el trabajo desde hace dos años, que recientemente se consagró con el título del Clausura 2026.

Es una tarea importante para nosotros porque tenemos que tener un torneo mucho mejor

Es importante para nosotros poder armar un buen equipo en donde podamos generar un buen ambiente de trabajo y compromiso y para poder conseguir otro reconocimiento. Vienen dos torneos, hay mucho que buscar todavía