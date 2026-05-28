Honor al campeón: Joel Huiqui fue elegido el DT de la Final del Clausura 2026

Los festejos no paran en la noria. Joel Huiqui, enterando de la Máquina de Cruz Azul, recibió una nueva buena noticia, pues tras levantar la décima estrella con los Cementeros ahora también fue nombrado como el entrenador de la serie final ante los Pumas de la UNAM, ganando la partida a Efraín Juárez.

Joel Huiqui campeón con Cruz Azul | IMAGO7

Huiqui mejor que Efra

A través de las redes sociales de la Liga MX, el autor de la famosa ‘muertinha’, recibió el máximo honor al ser uno de los MVP´s de los duelos finales, luego de empatar en el juego de Ida y ganar en los 90 minutos de la Vuelta.

Su capacidad para leer el juego, hacer modificaciones oportunas y mantener la solidez defensiva fue fundamental para que los cementeros superaran a unos Pumas que también mostraron gran nivel a lo largo de la serie.

Cruz Azul campeón del Clausura 2026 | IMAGO7

Además, el liderazgo de Huiqui dentro del vestidor fue uno de los factores más destacados por analistas y aficionados, quienes reconocieron la disciplina táctica y el compromiso del equipo en los momentos más importantes.

EL DT DE LA GRAN FINAL 💙🚂 pic.twitter.com/5yXkTRoiZc — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 28, 2026

¿Cómo superó a Efraín Juárez en la Final?

Aunque Efraín Juárez logró llevar a Pumas a una final competitiva, la balanza se inclinó a favor de Huiqui gracias a su planteamiento en el partido decisivo. La presión alta, el orden defensivo y la efectividad en ataque fueron determinantes.

Las decisiones tácticas del técnico celeste, especialmente en la segunda mitad de la Vuelta, terminaron por marcar diferencia ante un rival que no logró reaccionar a tiempo ante los ajustes realizados.

Cruz Azul Campeón Clausura 2026 | IMAGO7

Este reconocimiento como mejor entrenador de la Final no solo consolida el campeonato de Cruz Azul, sino que también posiciona a Joel Huiqui como uno de los técnicos más prometedores del futbol mexicano en la actualidad.

Con el título en la bolsa y los premios individuales acumulándose, el proyecto de Huiqui ilusiona a la afición celeste, que ya comienza a soñar con una nueva era de éxito para La Máquina en la Liga MX.