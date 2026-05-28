¿Cuánto van a ganar los equipos de Liga MX por todos sus seleccionados en el Mundial?
Para definir cuánto ganará cada equipo de Liga MX todavía falta el cálculo final con el presupuesto para este Mundial (355 millones de dólares), pero al tomar en cuenta lo que se repartió en Qatar 2022, se puede dar un aproximado.
Las cifras proporcionadas tendrán como referencia lo máximo que se podría ganar (en caso de que cada selección llegue hasta la Final), además de definir el 1 de junio como el día en el que inicia la cuenta para la recompensa. Desde esa fecha hasta el 19 de julio son 48 días.
Cifras hasta el momento
Chivas: 5 seleccionados - 2 millones 640 mil dólares
América: 4 seleccionados - 2 millones 112 mil dólares
Pumas: 3 seleccionados - 1 millón 584 mil dólares
Cruz Azul: 2 seleccionados - 1 millón 56 mil dólares
Tigres: 2 seleccionados - 1 millón 56 mil dólares
Tijuana: 2 seleccionados - 1 millón 56 mil dólares
Toluca: 2 seleccionados - 1 millón 56 mil dólares
Santos: 1 seleccionado - 528 mil dólares
Pachuca: 1 seleccionado - 528 mil dólares
Mazatlán: 1 seleccionado - 528 mil dólares
León: 1 seleccionado - 528 mil dólares
Juárez: 1 seleccionado - 528 mil dólares
Atlas: 1 seleccionado - 528 mil dólares