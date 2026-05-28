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Futbol

¿Cuánto van a ganar los equipos de Liga MX por todos sus seleccionados en el Mundial?

Diego Lainez, Jorge Sánchez y César Huerta con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Diego Lainez, Jorge Sánchez y César Huerta con la Selección Mexicana | IMAGO 7
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 14:34 - 28 mayo 2026
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La FIFA recompensará a los clubes que cedan a sus jugadores al torneo

Para definir cuánto ganará cada equipo de Liga MX todavía falta el cálculo final con el presupuesto para este Mundial (355 millones de dólares), pero al tomar en cuenta lo que se repartió en Qatar 2022, se puede dar un aproximado. 

Memote Martínez celebra gol con Pumas vs Necaxa en Liga MX I IMAGO7

Las cifras proporcionadas tendrán como referencia lo máximo que se podría ganar (en caso de que cada selección llegue hasta la Final), además de definir el 1 de junio como el día en el que inicia la cuenta para la recompensa. Desde esa fecha hasta el 19 de julio son 48 días

Tala Rangel en el Clausura 2026 l IMAGO7

Cifras hasta el momento

  • Chivas: 5 seleccionados - 2 millones 640 mil dólares

  • América: 4 seleccionados - 2 millones 112 mil dólares 

  • Pumas: 3 seleccionados - 1 millón 584 mil dólares 

  • Cruz Azul: 2 seleccionados - 1 millón 56 mil dólares 

  • Tigres: 2 seleccionados - 1 millón 56 mil dólares 

  • Tijuana: 2 seleccionados - 1 millón 56 mil dólares 

  • Toluca: 2 seleccionados - 1 millón 56 mil dólares 

  • Santos: 1 seleccionado - 528 mil dólares 

  • Pachuca: 1 seleccionado - 528 mil dólares 

  • Mazatlán: 1 seleccionado - 528 mil dólares 

  • León: 1 seleccionado - 528 mil dólares 

  • Juárez: 1 seleccionado - 528 mil dólares 

  • Atlas: 1 seleccionado - 528 mil dólares

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