Stray Kids en CDMX: todo sobre STRAYCITY, precios oficiales y alerta por boletos falsos

Stray Kids está listo para volver a conquistar a las STAY mexicanas con una experiencia completamente distinta a cualquier concierto tradicional. El grupo surcoreano presentará en la Ciudad de México el concepto STRAYCITY, un espectáculo inmersivo que combinará música, experiencias visuales y artistas invitados elegidos personalmente por la boyband de K-Pop.

El evento se realizará el próximo 25 de septiembre en el Estadio GNP Seguros y promete convertirse en uno de los shows más ambiciosos para la escena K-Pop en Latinoamérica. La propuesta fue diseñada especialmente para que cada ciudad tenga invitados locales distintos, buscando crear una conexión entre Stray Kids y el talento emergente de cada país.

En el caso de México, el lineup contará con la participación de NEXZ, Andrés Obregón y RENEE, quienes serán los encargados de abrir la noche antes del show principal de la agrupación surcoreana.

STRAYCITY traen un concepto único que podrán disfrutar los fans de la banda de K-Pop / Especial

¿Qué es STRAYCITY y por qué será diferente a otros conciertos?

De acuerdo con la información oficial compartida por OCESA KPOP, STRAYCITY será una experiencia inmersiva completamente nueva para las STAY, donde los integrantes buscan que el público “disfrute libremente del espectáculo” y al mismo tiempo conozca artistas emergentes seleccionados directamente por ellos.

La idea del proyecto es que cada parada del tour tenga una personalidad distinta dependiendo de la ciudad y la cultura local, integrando talentos nacionales con artistas internacionales. Además, OCESA aclaró que el mapa del recinto podría sufrir ajustes técnicos o de producción dependiendo de la visibilidad y configuración final del evento.

El evento se realizará el próximo 25 de septiembre en el Estadio GNP Seguros / Especial

¿Cuándo salen a la venta los boletos para Stray Kids?

La venta general para STRAYCITY comenzará el próximo 29 de mayo exclusivamente a través de Ticketmaster. No habrá preventa de artista ni boletos físicos en taquilla. Los organizadores recomendaron a los fans ingresar a la sala de espera hasta 30 minutos antes del inicio de la venta para facilitar el acceso a la fila virtual.

Sin embargo, aclararon que entrar antes no garantiza un mejor lugar en la fila, ya que el sistema asigna posiciones de manera aleatoria entre quienes ingresen durante el periodo de espera.

Los organizadores piden a los fans no dejarse engañar con boletos apócrifos y por reventas falsas / Especial

Lista oficial de precios para ver a Stray Kids en CDMX

Los boletos tendrán distintos rangos dependiendo de la zona y experiencia elegida por los fans.

Precios oficiales por zona Platino A: $7,563 / $9,795

Platino B: $6,819 / $7,501

Platino C: $6,076 / $6,682

Platino D: $5,207 / $5,728

Platino E: $4,463

Zona GNP: $4,463 / $4,909 / $5,445 / $5,989

Verde: $3,471 / $3,992 / $4,165 / $4,582

Naranja B: $2,727 / $3,054 / $3,218 / $4,086

Verde C: $2,231 / $2,633

Naranja C: $1,363 / $1,567

General B: $1,859

PCD: $1,859

Además, los organizadores confirmaron que los cargos por servicio ya vienen incluidos en el precio total, aunque se agregará una tarifa de procesamiento de $50 pesos por orden.

¿Qué incluye el paquete VIP?

Los paquetes VIP fueron uno de los temas más comentados entre los fans debido a sus altos costos. Los precios oficiales son: VIP 1: $11,508

VIP 2: $10,764

La venta general para STRAYCITY comenzará el próximo 29 de mayo / Especial

El paquete EARLY ENTRY VIP PACKAGE incluye: Un boleto reservado premium en Platino A o Platino B

Artículo exclusivo de regalo VIP

Laminado conmemorativo y lanyard

Entrada anticipada al inmueble

Acceso preferencial para comprar mercancía oficial

Check-in exclusivo y atención VIP

OCESA aclaró que todos los artículos se entregarán únicamente el día del evento y que no habrá envíos posteriores. Asimismo, desmintieron rumores sobre supuestas “obligaciones” para comprar VIP en zonas platino.

“No. Los boletos Platino y los paquetes VIP son opciones distintas dentro de la configuración del evento”, señalaron.

Alerta por boletos falsos y reventa especulativa

Uno de los puntos que más preocupan a los organizadores es la aparición de boletos en sitios de reventa incluso antes de la venta oficial. OCESA explicó que muchos de esos anuncios corresponden a boletos especulativos, es decir, publicaciones donde los vendedores realmente no poseen entradas y únicamente apuestan a conseguirlas después.

“Existen plataformas y terceros que ofrecen boletos en redes sociales y otros sitios de manera especulativa”, advirtieron.

La empresa pidió a los fans comprar únicamente mediante Ticketmaster para evitar fraudes o boletos inválidos.

¿Cuántos boletos puede comprar cada persona?

Cada usuario podrá adquirir hasta seis boletos por show, sujeto a disponibilidad. La empresa promotora defendió esta medida argumentando que busca permitir la asistencia de grupos de amigos o familias completas, aunque también aseguró que existen mecanismos para detectar actividades sospechosas relacionadas con reventa masiva.

¿Habrá boletos adicionales más adelante?

Los organizadores dejaron abierta la posibilidad de liberar más entradas dependiendo de ajustes técnicos y configuración del recinto.

“A medida que se acerca la fecha del evento, el organizador puede liberar boletos que previamente estaban reservados para el artista o el equipo”, explicaron.