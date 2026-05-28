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¿Aún no registras tu celular? Este es el tiempo que te queda para hacerlo

La cuenta regresiva para registrar celulares en México ya comenzó. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:33 - 28 mayo 2026
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Miles de usuarios en México aún no realizan el registro obligatorio de sus líneas celulares. El plazo límite se acerca y las compañías podrían suspender el servicio a quienes no completen el trámite.

En México ya comenzó la cuenta regresiva para el registro obligatorio de líneas telefónicas, un trámite que millones de personas tendrán que hacer antes del 30 de junio de 2026 para evitar problemas con su servicio celular.

Aactualmente faltan poco más de un mes para completar el proceso, el cual busca que cada número esté ligado oficialmente a una persona.

Sí, eso significa que si no registras tu línea a tiempo, podrían suspenderte el servicio.

El registro obligatorio de celulares en México tiene como fecha límite junio de 2026. / iStock

¿Qué pasa si no registras tu celular?

Las autoridades señalaron que las líneas que no estén dadas de alta antes de la fecha límite podrían quedarse sin servicio a partir del 1 de julio de 2026. Esto afectaría llamadas, mensajes y datos móviles, aunque se mantendría el acceso a números de emergencia como el 911.

La medida aplica para usuarios de Telcel, AT&T, Movistar, Bait y prácticamente cualquier compañía telefónica en México.

Usuarios que no registren su línea podrían quedarse sin llamadas, datos y mensajes. / iStock

¿Por qué quieren registrar todas las líneas?

Según las autoridades, el objetivo es reducir delitos como extorsiones, fraudes telefónicos y llamadas anónimas relacionadas con actividades ilícitas.

La idea es que cada número tenga un responsable identificado oficialmente.

Aunque el tema ha generado debate en redes sociales, el registro sigue avanzando y no se ha anunciado ninguna prórroga hasta ahora.

¿Qué te van a pedir para hacer el trámite?

Para registrar tu línea podrían solicitarte:

  • CURP

  • Identificación oficial

  • Datos básicos personales

  • En algunos casos, una selfie para validar identidad

Eso sí: las autoridades aclararon que ninguna compañía puede pedirte huellas, ADN o datos biométricos más sensibles.

También recomendaron hacer el trámite únicamente en páginas oficiales o directamente con tu operador para evitar fraudes y páginas falsas.

¿Cuántos días quedan para hacer el registro?

Al día de hoy faltan 34 días para completar el trámite antes de la fecha límite oficial. Quienes no realicen el proceso podrían sufrir la suspensión temporal de llamadas, mensajes SMS y datos móviles.

El nuevo padrón telefónico busca combatir extorsiones y fraudes telefónicos. / iStock
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