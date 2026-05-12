Registro de celulares con CURP: quiénes están exentos y qué pasa si no haces el trámite

El registro obligatorio de líneas celulares con CURP continúa generando dudas entre millones de usuarios en México, especialmente sobre quiénes deberán hacer el trámite y qué personas estarán exentas de vincular su número telefónico.

De acuerdo con los lineamientos vigentes en materia de telecomunicaciones, las líneas móviles deberán estar asociadas a una identidad mediante la CURP o, en el caso de empresas, mediante el RFC. La medida busca combatir delitos como la extorsión telefónica y el fraude digital.

Las autoridades establecieron como fecha límite el 30 de junio de 2026 para completar el registro. Después de ese plazo, las líneas que no hayan sido vinculadas podrían quedar suspendidas para llamadas, mensajes y uso de datos móviles

Por ley, todas las líneas telefónicas deben ser vinculadas a la CURP de su dueño para seguir teniendo servicio. / Pixabay

¿Quiénes están exentos del registro de celulares con CURP?

Aunque la mayoría de usuarios sí deberá realizar el trámite, existen algunos casos en los que el registro no será obligatorio. Entre las líneas exentas se encuentran: Líneas empresariales de dependencias gubernamentales.

Servicios de emergencia y atención ciudadana.

Dispositivos que únicamente usan datos y no realizan llamadas ni envían SMS .

Tabletas con planes de internet sin servicio telefónico.

Usuarios cuyos datos ya fueron vinculados por la compañía al contratar la línea.

En el caso de menores de edad, el trámite deberá hacerlo un tutor o representante legal. La regulación también contempla que las personas morales deberán registrar sus líneas mediante el RFC correspondiente.

¿Qué pasa si no registras tu línea antes de junio de 2026?

Las autoridades han advertido que las líneas que no cumplan con el proceso de vinculación podrían quedar limitadas únicamente para llamadas de emergencia. Esto significa que los usuarios perderían funciones como: Realizar llamadas.

Enviar o recibir mensajes.

Navegar con datos móviles. Sin embargo, seguirían habilitadas las llamadas al 911 y la recepción de alertas de protección civil.

Las líneas que no sean vinculadas a una CURP podrían ser suspendidas por los operadores. / Pixabay

¿Qué datos solicitarán para el registro del celular?

El proceso podrá realizarse de forma presencial o digital, dependiendo de cada compañía telefónica. Entre los datos que podrían solicitarse se encuentran: Nombre completo .

Identificación oficial vigente.

CURP .

Número telefónico.

En algunos casos, validación digital de identidad. Las autoridades han señalado que el objetivo es reducir el anonimato en las líneas telefónicas utilizadas para cometer delitos.

Crecen dudas por privacidad y protección de datos

La implementación del registro también ha generado preocupaciones entre especialistas y organizaciones digitales por el manejo de datos personales y posibles riesgos de seguridad.

Reportes recientes señalan que usuarios han presentado fallas técnicas y dudas sobre la protección de su información durante el proceso de registro.