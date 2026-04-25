Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Licencia permanente en CDMX: ¿es obligatorio tener CURP biométrica?

La Secretaría de Movilidad aclaró dudas sobre el uso de la CURP biométrica en la licencia permanente. / ChatGPT
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:19 - 24 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Secretaría de Movilidad aclaró si la nueva CURP biométrica es obligatoria para tramitar la licencia permanente en la Ciudad de México en 2026.

En medio de dudas por la implementación de la CURP biométrica en México, autoridades de la Ciudad de México aclararon si este documento es necesario para tramitar la licencia de conducir permanente.

¿Es obligatoria la CURP biométrica para la licencia permanente?

No. La Secretaría de Movilidad (Semovi) permite realizar el trámite con cualquiera de las dos versiones de la CURP.

Esto significa que las personas pueden presentar:

  • CURP tradicional

  • CURP biométrica (si ya la tienen)

Sin que esto represente una condición excluyente.

La aclaración surge luego de que la CURP biométrica comenzara a implementarse en el país, lo que generó confusión sobre su uso en trámites locales.

La CURP biométrica no es obligatoria para tramitar la licencia permanente en la CDMX.

Requisitos para tramitar la licencia permanente en CDMX

Para obtener la licencia permanente, las autoridades capitalinas establecen requisitos claros. Entre los más importantes están:

  • Identificación oficial vigente

  • Comprobante de domicilio en CDMX o Estado de México

  • Línea de captura pagada

  • Cita agendada previamente

En caso de tramitarla por primera vez, también se debe aprobar un examen teórico de conducción.

El trámite de licencia permanente puede realizarse sin contar con la nueva CURP biométrica. / Gobierno CDMX

¿Cómo tramitar la licencia permanente?

El trámite puede realizarse:

  • En línea

  • A través de la App CDMX

  • O en módulos de la Semovi

El costo se mantiene en 1,500 pesos y el proceso incluye el registro de datos y validación de documentos.

La licencia permanente en CDMX mantiene requisitos accesibles para los conductores en 2026.

¿Qué pasa con la CURP biométrica en otros trámites?

Aunque no es obligatoria para la licencia permanente, la CURP biométrica sí tendrá mayor peso en otros procesos.

Este documento incorpora datos como huellas dactilares, fotografía e iris, y forma parte de una estrategia para fortalecer la identificación oficial en el país.

La CURP biométrica es opcional, no un requisito obligatorio para obtener la licencia. / Gobierno de México
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Trámites
Lo Último
21:09 Atlas sufre percance previo a su partido ante América
20:32 ¡Una belleza! Pintan mural en homenaje a Gilberto Mora en Tijuana
20:19 ¡Oficial! Ravens será el rival de Dallas en Brasil
19:58 Así fue la increíble reacción del papá de la Hormiga González cuando una fan le dijo suegro
19:53 Hoy No Circula sábado 25 de abril: autos que descansan en CDMX y Edomex
19:23 Caso María Adela: desaparece en CDMX y la encuentran en un hospital psiquiátrico
19:15 ¡Emotivo! Así se despidió Nicolás Larcamón de Cruz Azul
19:07 La Catedral también se escribió en femenino
19:00 Santos Escobar es despedido de WWE
18:53 ¡La ruleta ya comenzó a girar! Fernando Mendoza llega a las instalaciones de los Raiders