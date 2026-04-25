Licencia permanente en CDMX: ¿es obligatorio tener CURP biométrica?

En medio de dudas por la implementación de la CURP biométrica en México, autoridades de la Ciudad de México aclararon si este documento es necesario para tramitar la licencia de conducir permanente.

¿Es obligatoria la CURP biométrica para la licencia permanente?

No. La Secretaría de Movilidad (Semovi) permite realizar el trámite con cualquiera de las dos versiones de la CURP.

Esto significa que las personas pueden presentar: CURP tradicional

CURP biométrica (si ya la tienen)

Sin que esto represente una condición excluyente.

La aclaración surge luego de que la CURP biométrica comenzara a implementarse en el país, lo que generó confusión sobre su uso en trámites locales.

La CURP biométrica no es obligatoria para tramitar la licencia permanente en la CDMX.

Requisitos para tramitar la licencia permanente en CDMX

Para obtener la licencia permanente, las autoridades capitalinas establecen requisitos claros. Entre los más importantes están: Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio en CDMX o Estado de México

Línea de captura pagada

Cita agendada previamente En caso de tramitarla por primera vez, también se debe aprobar un examen teórico de conducción.

El trámite de licencia permanente puede realizarse sin contar con la nueva CURP biométrica. / Gobierno CDMX

¿Cómo tramitar la licencia permanente?

El trámite puede realizarse: En línea

A través de la App CDMX

O en módulos de la Semovi El costo se mantiene en 1,500 pesos y el proceso incluye el registro de datos y validación de documentos.

La licencia permanente en CDMX mantiene requisitos accesibles para los conductores en 2026.

¿Qué pasa con la CURP biométrica en otros trámites?

Aunque no es obligatoria para la licencia permanente, la CURP biométrica sí tendrá mayor peso en otros procesos.

Este documento incorpora datos como huellas dactilares, fotografía e iris, y forma parte de una estrategia para fortalecer la identificación oficial en el país.