Licencia Edomex 2026: sedes, horarios y cómo hacer el trámite rápido y fácil

Si necesitas tramitar, renovar o reponer tu licencia de conducir en el Estado de México, las unidades móviles se han convertido en una de las opciones más rápidas y accesibles. Hasta el 18 de abril de 2026, la Secretaría de Movilidad habilitó distintos módulos itinerantes en varios municipios con horarios definidos y requisitos claros.

Ciudadanos pueden realizar su trámite de licencia en unidades móviles con menor tiempo de espera. / Gobierno del Estado de México

¿Dónde estarán las unidades móviles de licencia en Edomex?

Las unidades móviles cambian de ubicación cada semana y se instalan en puntos estratégicos, principalmente cerca de palacios municipales o zonas céntricas, con el objetivo de acercar el trámite a más personas.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México, estas jornadas permiten a los ciudadanos realizar el trámite sin necesidad de acudir a módulos fijos, lo que reduce tiempos de espera y facilita el acceso al servicio.

Para conocer la ubicación exacta por día, es necesario consultar la agenda oficial, ya que las sedes se actualizan constantemente dependiendo de la demanda en cada municipio.

Estas jornadas permiten a los ciudadanos realizar el trámite sin necesidad de acudir a módulos fijos. / RS

Horarios de atención de las unidades móviles

El servicio de unidades móviles opera generalmente en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, según la Secretaría de Movilidad.

En algunos casos, los módulos pueden manejar horarios ligeramente distintos, pero en la mayoría de las jornadas mantienen este rango de atención para garantizar el servicio durante el día.

El servicio de unidades móviles opera generalmente en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. / Gobierno EDOMEX

Requisitos para tramitar la licencia en unidades móviles