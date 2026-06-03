Spurs vs Knicks: ¿Dónde y a qué hora ver el Juego 1 de las NBA Finals?

La temporada de la NBA llega a su clímax con una serie Final que promete ser histórica. Los San Antonio Spurs, liderados por el fenómeno Victor Wembanyama, se enfrentan a los New York Knicks de un imparable Jalen Brunson.

Estos dos equipos ya se vieron las caras en la Final de la Copa NBA de este año, y ahora repiten el duelo por el trofeo más codiciado. El primer partido de la serie se jugará este miércoles 3 de junio en el AT&T Center de San Antonio.

Spurs de San Antonio campeón de la Conferencia Oeste | AP

Así llegan los equipos al Juego 1 de las NBA Finales

Los Spurs llegan a esta instancia tras una demostración de carácter y madurez en las Finales de la Conferencia Oeste. El equipo dirigido por Mitch Johnson logró una hazaña al eliminar al campeón defensor, Oklahoma City Thunder, en un séptimo partido disputado a domicilio. Con ese impulso, regresan a Texas con la mira puesta en su primer anillo desde 2014.

Por su parte, los Knicks buscan poner fin a una sequía de títulos mucho más prolongada, ya que no se coronan campeones desde 1973. En las Finales de la Conferencia Este, el equipo de la Gran Manzana se impuso en cuatro partidos a los Cleveland Cavaliers. Ahora buscará tomar ventaja en los dos primeros juegos antes de regresar a casa en las Finales.

Los Knicks celebran en la Final de la Conferencia de Este de la NBA | AP

¿Dónde y a qué hora ver el Juego 1 de las NBA Finals?

Esta serie evoca el recuerdo de las Finales de 1999, cuando unos jóvenes Spurs, con Tim Duncan a la cabeza, vencieron a unos Knicks más veteranos para iniciar la legendaria era de Gregg Popovich.

Ahora, Wembanyama intentará emular a Duncan, pero para ello deberá superar a un equipo neoyorquino que llega en un estado de forma excepcional, con una racha de once victorias consecutivas.

Fecha: Miércoles 3 de junio de 2026

Horario: 18:30 horas (tiempo del centro de México)

Sede: AT&T Center

Transmisión: Amazon Prime Video