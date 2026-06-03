De un derrame cerebral a las Finales: la inspiradora historia de Gregg Popovich con los Spurs

La temporada de los San Antonio Spurs estuvo marcada por una historia de superación que tiene como protagonista a Gregg Popovich. El entrenador más ganador en la historia de la NBA se vio obligado a alejarse de los banquillos tras sufrir un derrame cerebral, situación que puso fin a una carrera legendaria como entrenador en jefe de la franquicia texana.

Aunque las complicaciones de salud le impidieron continuar con el ritmo que exige dirigir un equipo de la NBA, Popovich no se alejó de la organización. Los Spurs encontraron la manera de mantener cerca a la figura que transformó a la franquicia durante casi tres décadas, nombrándolo presidente del equipo.

Gregg Popovich se retira de la NBA | CRÉDITO:AP

Un arquitecto que nunca dejó de construir

Lejos de desaparecer del día a día de la organización, Popovich continuó desempeñando un papel clave en el desarrollo del proyecto deportivo. Desde su nueva posición, ayudó a moldear el futuro de la franquicia alrededor de jóvenes figuras como Victor Wembanyama y Mitch Johnson, apostando por una reconstrucción que rápidamente comenzó a dar resultados.

Su experiencia y visión fueron fundamentales para que San Antonio encontrara nuevamente el camino del éxito. El proyecto encabezado por Wembanyama dio un salto importante y devolvió a los Spurs a la conversación entre los contendientes de la NBA.

Victor Wembanyama de los Spurs | AP

Presente en los momentos más importantes

A pesar de los desafíos físicos derivados de su estado de salud, Popovich siguió cerca del equipo. Fue una imagen constante verlo en partidos de los Spurs acompañado por Tim Duncan, otro de los grandes símbolos de la organización.

Su presencia en los entrenamientos, reuniones y partidos se convirtió en una fuente de motivación para una generación de jugadores que creció admirando su legado. Aunque ya no daba instrucciones desde la banca, su influencia seguía presente en cada decisión importante del equipo.

Spurs de San Antonio como campeones de la Conferencia Oeste | AP

El sueño de volver a lo más alto

La reconstrucción de San Antonio alcanzó un momento histórico cuando los Spurs lograron eliminar al vigente campeón, Oklahoma City Thunder, en las Finales de la Conferencia Oeste para asegurar su boleto a las Finales de la NBA.

El logro representó mucho más que un éxito deportivo. También simbolizó la resiliencia de una organización que encontró la manera de mantenerse competitiva mientras acompañaba a su líder histórico en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Ahora, con las Finales frente a los New York Knicks en el horizonte, los Spurs buscan conquistar nuevamente la NBA. Con la guía de Gregg Popovich, San Antonio buscará consagrarse de nueva cuenta con un nuevo campeonato en sus vitrinas.