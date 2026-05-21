Thunder responde en casa y empata la serie ante Spurs en las Finales del Oeste

Oklahoma City Thunder reaccionó en el momento más importante y defendió su casa tras vencer 122-113 a San Antonio Spurs en el Juego 2 de las Finales de la Conferencia Oeste, igualando la serie 1-1 antes de viajar a San Antonio.

Luego de caer en el primer duelo, el Thunder salió con una intensidad completamente distinta y encontró en Shai Gilgeous-Alexander a su gran líder ofensivo. El base firmó una actuación espectacular con 30 puntos y 9 asistencias, comandando cada reacción ofensiva de Oklahoma City durante la noche.

El equipo local tomó ventaja desde el segundo cuarto gracias a la velocidad en transición y al ritmo ofensivo impuesto por Shai, quien constantemente rompió la defensa de San Antonio para generar puntos tanto para él como para sus compañeros.

Isaiah Hartenstein celebrando el triunfo de Thunder | AP

Wembanyama volvió a dominar, pero Spurs no pudo cerrar la remontada

Del otro lado, Victor Wembanyama volvió a demostrar por qué es una de las mayores estrellas de la NBA. El francés registró un impresionante doble-doble de 21 puntos y 17 rebotes, además de repartir 4 asistencias.

Wemby fue el principal motor de los Spurs durante gran parte del encuentro y mantuvo con vida a San Antonio en los últimos minutos gracias a su presencia defensiva y capacidad para anotar cerca del aro.

Sin embargo, Oklahoma City respondió cada vez que Spurs amenazó con acercarse en el marcador, especialmente durante el último cuarto, donde la defensa del Thunder logró frenar varios ataques importantes.

Isaiah Hartenstein y Victor Wembanyama disputando el balón | AP

La serie se traslada a San Antonio empatada

Con el triunfo, Oklahoma City recuperó terreno y evitó marcharse abajo 0-2 en la serie. Ahora, las Finales del Oeste viajarán a San Antonio con empate 1-1 y con la sensación de que la batalla entre Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama apenas comienza.

La intensidad, el ritmo ofensivo y el talento joven de ambas franquicias han convertido esta serie en una de las más emocionantes de toda la postemporada y de los últimos tiempos.