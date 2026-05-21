Flamengo vence a Estudiantes y se afianza como líder del Grupo A en la Libertadores

Flamengo dio un paso importante rumbo a los Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores luego de vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en actividad de la Jornada 5 del Grupo A.

En una noche intensa en el Maracaná, el conjunto brasileño encontró la diferencia en el complemento gracias a Pedro, quien volvió a aparecer en un momento clave para mantener al Mengão en la cima del sector.

Desde el arranque, Flamengo tomó el control del encuentro con posesión y presión alta, obligando a Estudiantes a resistir cerca de su área durante varios lapsos del partido. El cuadro argentino apostó por el orden defensivo y buscó generar peligro mediante transiciones rápidas.

La primera mitad tuvo emociones, incluida una jugada revisada por el VAR que terminó anulando un posible penal para Flamengo, manteniendo el empate sin goles rumbo al descanso.

Jugadores de Flamengo y Estudiantes dándolo todo en la cancha | AP

Pedro rompe el empate y le da el triunfo al Mengão

El dominio del equipo brasileño finalmente rindió frutos al minuto 64, cuando Pedro apareció dentro del área para marcar el único gol del encuentro y desatar la locura en el Maracaná.

A partir de ese momento, Flamengo manejó el ritmo del partido y evitó cualquier reacción importante de Estudiantes, que intentó adelantar líneas en busca del empate, pero nunca logró incomodar seriamente al conjunto local.

El equipo brasileño mostró solidez defensiva en los minutos finales y aseguró tres puntos fundamentales en la pelea por la clasificación.

Pedro rompiendo el cero entre Flamingo y Estudiantes | AP

Flamengo queda cerca de los Octavos de Final

Con este resultado, Flamengo se mantiene como líder del Grupo A y queda muy cerca de asegurar su boleto a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.

Por su parte, Estudiantes complicó su panorama y llegará a la última jornada obligado a sumar para mantenerse con vida en la competencia continental.

La fase de grupos entra en su etapa decisiva y Flamengo vuelve a demostrar que es uno de los candidatos más fuertes para pelear por el título continental.