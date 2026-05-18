Flamengo reconoce error tras vender a Juninho a Pumas: “La culpa no fue del jugador”

Flamengo admitió que se equivocó al desprenderse de Juninho Vieira, delantero que encontró su mejor versión desde su llegada a Pumas para el Clausura 2026.

El atacante brasileño arribó al Club Universidad Nacional en diciembre de 2025 después de un discreto paso por Flamengo, equipo donde únicamente logró marcar cuatro goles en 32 encuentros. Antes de jugar en Brasil, Juninho militó en el Qarabag de Azerbaiyán.

Sin embargo, su historia cambió por completo en el futbol mexicano, donde rápidamente se ganó un lugar como una de las figuras del conjunto auriazul.

Flamengo acepta que apresuró la salida del delantero

Luiz Eduardo Baptista, presidente del Flamengo, reconoció públicamente que la institución no tuvo la paciencia suficiente con el atacante y aseguró que el problema nunca fue el nivel futbolístico del jugador.

JUNINHO PUMAS VS MAZATLÁN FC | MEXSPORT

Estoy muy satisfecho con los fichajes que hemos hecho desde que llegué al club. Incluso con uno que no funcionó tan bien, como el de Juninho

Entiendo que no fue culpa del jugador, fue un error nuestro

El dirigente brasileño explicó que la presión dentro de Flamengo suele dificultar la adaptación de muchos futbolistas y recordó varios casos de jugadores que tardaron meses e incluso años en consolidarse dentro del club.

Hoy en día todos quieren que un jugador llegue triunfando desde el primer día, pero no es sencillo jugar en Flamengo por el nivel de exposición y las exigencias

Flamengo, con gol de Jorginho, logró mandar el partido a Tiempos extra | AP

Juninho explota con Pumas en su primer torneo

Mientras Flamengo lamenta su salida, Juninho vive un gran presente con Pumas. El delantero de 29 años suma 20 partidos disputados entre Liga MX y Liguilla, registrando ocho goles y cuatro asistencias en su primer torneo con los universitarios.

Su rápida adaptación y capacidad ofensiva lo han convertido en una de las piezas más importantes del equipo auriazul durante el Clausura 2026.

Además, el atacante llegó al conjunto mexicano por una cifra cercana a los 5.8 millones de dólares, luego de que Flamengo lo adquiriera previamente desde Qarabag por aproximadamente ocho millones de dólares.