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Futbol

¡La Gloria o el Infierno! Pumas y Pachuca buscan el último boleto para la próxima Copa de Campeones de Concacaf

Pedro Vite y Brian García peleando por el balón en las Semifinales de Ida entre Pumas y Pachuca | MEXSPORT
Pedro Vite y Brian García peleando por el balón en las Semifinales de Ida entre Pumas y Pachuca | MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 12:57 - 17 mayo 2026
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Universitarios y Tuzos se juegan más que una Final en las Semifinales

Se busca al último finalista del Clausura 2026 de la Liga MX; Pumas y Pachuca se miden en la Vuelta de las Semifinales en Ciudad Universitaria en donde los hidalguenses llegan con la ventaja mínima gracias a un solitario gol de Ousama Idrissi.

¿Quiénes son los clasificados a Concacaf?

Sin embargo, no solo será una Final la que estará en disputa y es que, el ganador estará asegurando el último boleto a la siguiente edición de la Copa de Campeones de la Concacaf, ya hay cinco equipos de la Liga MX y se busca al sexto.

Esteban Solari y Efraín Juárez en el partido de ida de la Semifinal de Pachuca contra Pumas en la Liga MX | MEXSPORT
Esteban Solari y Efraín Juárez en el partido de ida de la Semifinal de Pachuca contra Pumas en la Liga MX | MEXSPORT

Toluca y Tigres se encuentran instalados por ser los finalistas del Apertura 2026; Chivas y América por encontrarse en lo más alto de la tabla anual como tercero y quinto respectivamente, obviamente en el ranking anual también aparecen otros equipos que ya están como Toluca, Tigres y el más reciente Cruz Azul que accedió a la Final de este torneo.

¿Cómo fue la Ida entre Pachuca y Pumas? 

Pumas tuvo un primer tiempo en el que Pachuca poco o nada lo dejó hacer. Efraín Juárez salió con un cuadro alternativo, sin Uriel Antuna ni Juninho como titulares, cómo lo había hecho para la serie de Cuartos de Final ante América.

Pachuca aprovechó la banda izquierda con Oussama Idrissi, quien tuvo un par de aproximaciones importantes contra una frágil defensa, que en ese sector se encontraban Pablo Bennevendo y Nathan Silva.

Oussama Idrissi en el partido de Semifinal entre Pachuca y Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Oussama Idrissi en el partido de Semifinal entre Pachuca y Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Idrissi encontró su premio después de tanta insistencia. Tras un tiro de esquina, el marroquí disparó y con una pizca de fortuna por un desvío hizo mover las redes para poner a los Tuzos al frente del marcador.

Oussama Idrissi en festejo en el partido de Semifinal entre Pachuca y Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Oussama Idrissi en festejo en el partido de Semifinal entre Pachuca y Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Efraín Juárez hizo los cambios correspondientes, al hacer entrar a Uriel Antuna, quien pudo poner un poco de caos en algunos momentos del encuentro. En el último tramo del encuentro, Juninho también hizo su aparición.

El resultado no es mortal para Pumas, que tiene la ventaja de cerrar en casa y que únicamente buscará una anotación para conseguir la clasificación. Tuzos pudo tener un margen mayor, pero finalmente la propuesta de Efraín Juárez fue exitosa.

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