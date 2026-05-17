“Se les acaba el tiempo”: Trump lanza temible amenaza a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la tensión internacional luego de lanzar una severa advertencia contra Irán en medio del frágil alto al fuego que permanece vigente desde principios de abril. A través de su cuenta en la red social Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que “el tiempo se le acaba” al régimen iraní para alcanzar un nuevo pacto diplomático.

Trump publicó un mensaje con tono desafiante en el que dejó clara su postura sobre las negociaciones internacionales con Teherán. “Para Irán, el reloj avanza, y más les vale ponerse en marcha -¡rápido!-, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!”, escribió el republicano, desatando reacciones inmediatas en distintos sectores políticos y diplomáticos.

Donald Trump volvió a causar polémica / X: @WhiteHouse

Las declaraciones del mandatario llegan en un momento especialmente delicado para Medio Oriente, región que atraviesa semanas de relativa calma tras el acuerdo de cese al fuego alcanzado a inicios de abril. Sin embargo, las palabras de Trump volvieron a sembrar incertidumbre sobre la estabilidad del pacto y sobre la posibilidad de una nueva escalada militar entre ambas naciones.

Desde Washington, funcionarios cercanos a la administración estadounidense señalaron que el mensaje busca presionar al gobierno iraní para acelerar las conversaciones relacionadas con el programa nuclear y otros temas de seguridad regional. No obstante, especialistas internacionales consideran que el tono utilizado podría complicar aún más cualquier intento de acercamiento diplomático.

Los ciudadanos en Irán sufren y temen por sus vidas a cualquier hora l AP

¿Cuál es la respuesta de Irán?

Por ahora, el gobierno iraní no ha emitido una respuesta oficial directa a las declaraciones de Trump. Sin embargo, medios locales y analistas cercanos al régimen calificaron el mensaje como una amenaza abierta, además de considerar que las palabras del presidente estadounidense contradicen los esfuerzos recientes por mantener la estabilidad en la región.

La tensión entre ambas naciones ha marcado buena parte de la política internacional en los últimos años. Las sanciones económicas, las diferencias por el desarrollo nuclear iraní y diversos enfrentamientos indirectos en Medio Oriente han provocado constantes choques diplomáticos entre Washington y Teherán, manteniendo en alerta a la comunidad internacional.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / AP

Vuelve la tensión

Mientras tanto, organismos internacionales observan con cautela el desarrollo de los acontecimientos, especialmente porque el actual alto al fuego es considerado uno de los acuerdos más frágiles de los últimos meses. Diversos líderes mundiales han pedido mantener abiertos los canales diplomáticos para evitar un nuevo conflicto de gran escala.