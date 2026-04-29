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Contra

Trump amenaza a Irán con imagen de él armado: “Se acabó el señor amable”

Trump le manda ultimátum a Irán por su uso de armas nucleares/Truth Social
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 09:18 - 29 abril 2026
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El presidente de Estados Unidos criticó a los iraníes por no firmar un acuerdo para detener el uso de armas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó reacciones en redes sociales luego de publicar un mensaje dirigido a Irán acompañado de una imagen en la que aparece sosteniendo un arma de alto calibre, en medio del contexto de tensión por el programa nuclear de ese país.


La publicación fue difundida a través de sus cuentas oficiales y se viralizó rápidamente por el contenido visual y el tono del mensaje.

Este fue el amenazante mensaje de Trump contra Irán/Truth Social

Publicación con imagen armada

En el post, Trump aparece con vestimenta formal, lentes oscuros y un arma, con explosiones de fondo, en una imagen que presenta un escenario de carácter militar.


El mensaje principal que acompaña la imagen es: “NO MORE MR. NICE GUY!” (Se acabó el señor amable), frase que refuerza el tono de advertencia.

Mensaje contra Irán

En el mismo contenido, el mandatario criticó a Irán por su postura en las negociaciones internacionales, señalando: “Irán no es capaz de organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale ponerse listos pronto!”.


El mensaje hace referencia directa a las conversaciones relacionadas con el programa nuclear iraní.

Irán se sigue negando a renunciar al uso de sus armas nucleares/Pixabay

Contexto de tensiones internacionales

La publicación ocurre en un momento de tensión en Medio Oriente, donde continúan las diferencias entre Estados Unidos e Irán en torno al desarrollo nuclear y temas de seguridad regional.


Autoridades estadounidenses han insistido en la necesidad de que Irán firme un acuerdo que limite su capacidad nuclear.

Trump no ha logrado del todo su cometido de detener la guerra entre Irán e Israel/AP

Sin pronunciamiento adicional

Hasta el momento, no se ha informado de un posicionamiento adicional por parte del gobierno estadounidense tras la publicación.


El mensaje se mantiene como una declaración difundida en redes sociales, en medio de un escenario internacional que continúa bajo seguimiento por parte de distintos actores.

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