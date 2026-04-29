Trump amenaza a Irán con imagen de él armado: “Se acabó el señor amable”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó reacciones en redes sociales luego de publicar un mensaje dirigido a Irán acompañado de una imagen en la que aparece sosteniendo un arma de alto calibre, en medio del contexto de tensión por el programa nuclear de ese país.
La publicación fue difundida a través de sus cuentas oficiales y se viralizó rápidamente por el contenido visual y el tono del mensaje.
Publicación con imagen armada
En el post, Trump aparece con vestimenta formal, lentes oscuros y un arma, con explosiones de fondo, en una imagen que presenta un escenario de carácter militar.
El mensaje principal que acompaña la imagen es: “NO MORE MR. NICE GUY!” (Se acabó el señor amable), frase que refuerza el tono de advertencia.
Mensaje contra Irán
En el mismo contenido, el mandatario criticó a Irán por su postura en las negociaciones internacionales, señalando: “Irán no es capaz de organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale ponerse listos pronto!”.
El mensaje hace referencia directa a las conversaciones relacionadas con el programa nuclear iraní.
Contexto de tensiones internacionales
La publicación ocurre en un momento de tensión en Medio Oriente, donde continúan las diferencias entre Estados Unidos e Irán en torno al desarrollo nuclear y temas de seguridad regional.
Autoridades estadounidenses han insistido en la necesidad de que Irán firme un acuerdo que limite su capacidad nuclear.
Sin pronunciamiento adicional
Hasta el momento, no se ha informado de un posicionamiento adicional por parte del gobierno estadounidense tras la publicación.
El mensaje se mantiene como una declaración difundida en redes sociales, en medio de un escenario internacional que continúa bajo seguimiento por parte de distintos actores.