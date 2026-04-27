VIDEO/Trump estalla contra periodista en plena entrevista: “Deberías avergonzarte”

Horas después del atentado ocurrido durante la Cena de Corresponsales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió una entrevista al programa 60 Minutes de la cadena CBS.

Durante la conversación, explotó contra la periodista Norah O'Donnell, luego de que ella leyera parte del manifiesto del atacante, en el que se le califica como pedófilo.

“Deberías avergonzarte por haber leído eso”, respondió el mandatario.

El sábado pasado Trump estuvo en peligro de un atentado contra su vida en un evento en Washington/AP

Trump atribuye ataques al “discurso de odio”

El presidente aseguró que la violencia política siempre ha existido en Estados Unidos y afirmó que los atentados en su contra han sido consecuencia del “discurso de odio de los demócratas”.

También habló del agresor, identificado como Cole Tomas Allen, un profesor de 31 años que irrumpió armado en el Hotel Hilton de Washington y fue detenido tras herir a un oficial de seguridad.

Trump lo calificó como un “loco” e incluso ironizó sobre su huida: “Debería ser fichado por la NFL”, dijo en referencia a la velocidad con la que intentó escapar.

El agresor es un maestro de 31 años que fue detenido con varias armas/Truth Social

Tensión por lectura del manifiesto

El momento más tenso de la entrevista ocurrió cuando O'Donnell leyó un fragmento del documento encontrado al atacante:

“Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, un violador y un traidor manche mis manos con sus crímenes”.

Ante esto, Trump reaccionó de forma inmediata:

“Estaba esperando a que leyeras eso porque sabía que lo harías. Porque son gente horrible. No soy un violador. No he violado a nadie. No soy un pedófilo. Has leído esa basura escrita por una persona enferma. Me han absuelto por completo. Deberías avergonzarte por haber leído eso”.

Periodista cuestiona a Trump

La periodista puso en aprietos al mandatario al preguntarle si creía que el mensaje iba dirigido a él, ya que en el texto no se menciona explícitamente.

“¿Entonces cree que se refería a usted?”, cuestionó O'Donnell.

Trump evitó profundizar y se limitó a reiterar: “No soy un pedófilo”.

Trump aseguró que los atentados en su contra son culpa del discurso de la oposición/AP

¿De dónde surgen las acusaciones?

Las acusaciones contra Donald Trump en ese sentido provienen de su relación pasada con Jeffrey Epstein.

Sin embargo, es importante señalar que, pese a la publicación de archivos del Departamento de Justicia, no ha sido condenado ni procesado formalmente por delitos de pedofilia.