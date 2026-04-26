“Habrá disparos”: la frase de Karoline Leavitt antes del ataque en cena con Trump en Washington

La noche que prometía ser una de las más importantes para la política y los medios en Estados Unidos terminó marcada por el caos. La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca 2026, realizada en el hotel Washington Hilton, fue interrumpida por un ataque armado que obligó a evacuar al presidente Donald Trump y a otros funcionarios.

Previo al incidente, una declaración de la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, cobró relevancia tras lo ocurrido. Durante una conversación con periodistas, la funcionaria adelantó que el discurso del mandatario sería intenso y lanzó una frase que, minutos después, generó polémica: “Esta noche habrá algunos disparos”.

La Cena de Corresponsales 2026 terminó en caos tras un ataque armado en el hotel Washington Hilton./ Captura de pantalla

Aunque el comentario parecía referirse al estilo político del discurso de Trump, la coincidencia con las detonaciones reales dentro del complejo encendió reacciones en redes sociales y medios estadounidenses.

La frase que desató polémica tras el ataque

En su intervención previa, Leavitt también aseguró que el presidente estaba listo para ofrecer un mensaje con su estilo habitual. “Será un discurso típico de Donald J. Trump. Será divertido. Será entretenido”, comentó ante la prensa.

Sin embargo, la expresión sobre los “disparos” tomó otro significado cuando, poco después del inicio del evento, se escucharon detonaciones en el área del vestíbulo del hotel.

El sospechoso, Cole Thomas Allen, fue detenido tras ingresar armado al evento./ X: : @upuknews1

Medios como The New York Times, NPR y The Associated Press reportaron el incidente con base en información del Servicio Secreto y autoridades federales, lo que confirmó que se trataba de un ataque real y no de una metáfora política.

Así fue el ataque durante la cena

El agresor logró ingresar al área cercana al salón principal portando armas, entre ellas pistolas y cuchillos, y avanzó hacia la zona donde se encontraban cientos de invitados, incluidos funcionarios y periodistas.

Dentro del recinto, el sonido de los disparos provocó momentos de pánico. Algunos asistentes se tiraron al suelo o buscaron resguardo debajo de las mesas, mientras agentes del Servicio Secreto rodeaban al presidente Donald Trump para evacuarlo junto a la primera dama, Melania Trump, y otros integrantes de su equipo.

Un agente del Servicio Secreto resultó herido, pero fue dado de alta posteriormente./ AP

Testigos señalaron que se escucharon entre cinco y ocho detonaciones, mientras en videos difundidos posteriormente se observa al sospechoso desplazándose por zonas cercanas antes de ser interceptado.

Tras el incidente, autoridades informaron que el atacante, identificado como Cole Thomas Allen, de 31 años y originario de Torrance, California, fue detenido y trasladado bajo custodia. La fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, confirmó que ingresó armado con una escopeta y que fue contenido dentro del mismo hotel.

Karoline Leavitt, speaking before the WHCA dinner:



“𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐬𝐨𝐦𝐞 𝐬𝐡𝐨𝐭𝐬 𝐟𝐢𝐫𝐞𝐝 𝐭𝐨𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭 at the room, so everyone should tune in — it’s going to be really great.”



That’s one hell of a coincidence, isn’t it? 😡 pic.twitter.com/khoR44p4t8 — Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) April 26, 2026