Qué es la Cena de Corresponsales, la gala donde se registró atentado contra Trump

La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca es uno de los eventos más emblemáticos de la vida política y mediática en Estados Unidos. Cada año, reúne en Washington a periodistas, figuras públicas y altos funcionarios, incluido el presidente en turno. Sin embargo, la edición de 2026 quedó marcada por un incidente de seguridad que obligó a evacuar al mandatario Donald Trump.

Organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), esta cena tiene como objetivo reconocer el trabajo de la prensa que cubre la fuente presidencial, además de ofrecer un espacio de convivencia entre medios y poder político.

El evento, organizado por la WHCA, se celebra tradicionalmente en el hotel Washington Hilton./ AP

A lo largo de los años, el evento ha adquirido un tono que mezcla lo institucional con lo social. Es común que el presidente participe con un discurso que incluye momentos de humor, mientras que también se presentan comediantes invitados que hacen sátira política.

Un evento clave entre prensa y poder

La primera edición de esta cena se remonta a 1921, y desde entonces se ha consolidado como una tradición dentro del calendario político estadounidense. Su relevancia radica en que permite un acercamiento poco común entre periodistas y el presidente, en un ambiente menos formal que el habitual.

El evento suele celebrarse en el hotel Washington Hilton, donde se implementa un fuerte dispositivo de seguridad debido a la presencia de figuras de alto perfil. Aun así, la edición de 2026 dejó en evidencia posibles fallas en los protocolos.

En esta ocasión, la cena no solo atrajo a representantes de medios, sino también a celebridades y líderes de distintos sectores, lo que refuerza su carácter como un evento de alto impacto mediático.

La edición 2026 estuvo marcada por un atentado que obligó a evacuar a Donald Trump./ AP

El incidente que marcó la edición 2026

La noche de la cena, un hombre armado logró irrumpir en el recinto, lo que activó de inmediato los protocolos del Servicio Secreto. El presidente Donald Trump fue evacuado junto a otros asistentes mientras se controlaba la situación.

El sospechoso fue identificado como Cole Thomas Allen, quien fue detenido tras ingresar con armas al inmueble. Autoridades señalaron que portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos, lo que generó momentos de pánico entre los presentes.

A pesar de la gravedad del hecho, las autoridades han indicado que no existe una amenaza adicional y que el caso apunta a un actor solitario, mientras continúan las investigaciones por parte del FBI y otras agencias.