Trump acusa móvil anticristiano en ataque de la Cena de Corresponsales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su postura tras el ataque ocurrido en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca 2026 y aseguró que el presunto agresor actuó motivado por un “odio profundo hacia los cristianos”, según el análisis de información preliminar y un manifiesto atribuido al sospechoso.

En una entrevista con Fox News, el mandatario afirmó que el contenido del documento revela un fuerte componente ideológico. “Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano”, declaró, al insistir en que no se trató de un acto sin motivación.

El sospechoso fue identificado como Cole Thomas Allen, de 31 años, quien fue detenido tras irrumpir armado en el hotel Washington Hilton, donde se realizaba el evento con presencia de funcionarios, periodistas y figuras públicas.

El atacante portaba “una escopeta, una pistola y varios cuchillos”, según reportes oficiales./ AP

Trump señala ideología y cuestiona entorno del atacante

Durante sus declaraciones, Trump también hizo referencia al entorno familiar del detenido, al señalar que existían señales previas sobre su comportamiento. “Su familia sabía que tenía dificultades. Tal vez deberían haberlo denunciado con un poco más de firmeza”, expresó.

El mandatario vinculó el ataque con un discurso de odio reflejado en el manifiesto, donde —según reportes— el propio Cole Thomas Allen se autodenomina el “Asesino Federal Amistoso” y expone que sus objetivos eran integrantes de la Administración Trump.

En el documento, el sospechoso también critica el concepto de “poner la otra mejilla”, al considerar que no aplicar represalias ante injusticias es complicidad. Además, menciona que eligió utilizar ciertos tipos de munición para reducir daños colaterales, aunque admite que estaba dispuesto a atravesar a cualquiera que se interpusiera en su camino.

El FBI realiza peritajes y allanamientos para reconstruir los movimientos del sospechoso./ AP

Investigación en curso y dudas sobre seguridad

El ataque ocurrió la noche del sábado, cuando el agresor, armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, confrontó un punto de control de seguridad. La rápida reacción del Servicio Secreto evitó que lograra llegar al salón principal donde se encontraba Donald Trump, quien fue evacuado junto a la primera dama, Melania Trump.

Dentro del recinto, los disparos provocaron escenas de pánico entre los asistentes, quienes buscaron refugio mientras agentes federales aseguraban el lugar. El operativo permitió la detención del sospechoso sin que resultara herido.

A pesar de las declaraciones del presidente, autoridades como el fiscal general interino Todd Blanche han llamado a la cautela, señalando que el motivo oficial del ataque aún está bajo análisis, aunque existen indicios de que pudo haber sido dirigido contra figuras de alto perfil.

Autoridades investigan el manifiesto atribuido a Cole Thomas Allen, donde expone sus motivaciones./ AP