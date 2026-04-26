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Cazzu confirma que ya superó a Christian Nodal: “Ya no me siento así hace mucho” / VIDEO

Cazzu confirma que ya superó a Christian Nodal. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:44 - 25 abril 2026
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La cantante argentina Cazzu reveló que la emoción que inspiró “La cueva” ya quedó atrás

La cantante argentina Cazzu dejó claro que su historia con Christian Nodal quedó en el pasado. Durante una reciente presentación, la artista aseguró que ya superó completamente su relación, afirmando que sus sentimientos cambiaron desde hace tiempo.

Cazzu, Inti y Nodal. | Redes sociales

¿Qué dijo Cazzu sobre su proceso emocional tras la ruptura?

Durante un concierto en Estados Unidos, la artista se sinceró con su público antes de interpretar la canción y dejó claro que ya no conecta con ese sentimiento.

Esta canción la escribí hace un tiempo, ya no es mía, ya no me siento así hace mucho”, expresó frente a sus fans.

La cantante explicó que cuando dice que el tema “ya no es suyo”, no se refiere a derechos, sino a que esa emoción ya no le pertenece, pues ha logrado sanar.

Se la quiero dedicar a todas las personas que estén pasando por un momento sensible, pueden llorar”, agregó antes de comenzar a cantar.

La cantante argentina aseguró que ya no se siente como cuando escribió el tema./ IG: @cazzu

“La Cueva” marcó una etapa difícil en su vida

El tema nació en un momento complejo tras su separación de Nodal, quien es padre de su hija Inti. La ruptura fue ampliamente mediática, especialmente porque el cantante poco después hizo pública su relación con Ángela Aguilar.

Ese contexto emocional se reflejó en la canción, que rápidamente fue interpretada por el público como una despedida cargada de dolor.

En mayo de 2024 Nodal dejó a Cazzu y ese mismo mes inició su relación con Ángela Aguilar. / RS
@claudiagala123 #cazzu #chicago #lacueva #cazzufans #@Cazzu @The Chicago Theatre ♬ original sound - Claudia Galaviz
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