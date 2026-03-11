Verificación de edad requerida
“Ley Cazzu”: proponen en México reforma para que un padre no pueda impedir que su hijo viaje
En Michoacán surgió una iniciativa legislativa conocida como “Ley Cazzu”, cuyo objetivo es garantizar el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes cuando uno de los padres se encuentra ausente o se niega a autorizar trámites importantes.
La propuesta busca modificar disposiciones legales para evitar que la falta de consentimiento de uno de los progenitores limite procesos como viajes, trámites oficiales o gestiones que involucren a menores, priorizando el interés superior de la niñez.
¿Qué es la “Ley Cazzu” y por qué se propone?
La iniciativa fue planteada por la diputada local del Partido Verde Ecologista de México, Sandra Arreola Ruiz, quien busca que desde el Congreso de Michoacán se impulse una reforma con alcance nacional.
El proyecto pretende eliminar el poder de veto injustificado que puede ejercer un progenitor ausente en trámites relacionados con la movilidad de sus hijos, como:
Viajes dentro o fuera del país
Tramitación de pasaporte
Otros procesos legales o administrativos
Según la propuesta, en algunos casos uno de los padres mantiene control legal sobre estos permisos aun cuando no participa activamente en la crianza, lo que puede afectar el desarrollo y bienestar de los menores.
El objetivo central de la llamada “Ley Cazzu” es garantizar el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes, especialmente cuando existe abandono parental o conflictos entre tutores.
¿Por qué se llama “Ley Cazzu”?
El nombre de la iniciativa hace referencia al caso mediático relacionado con la cantante argentina Cazzu y el cantante mexicano Christian Nodal, el cual generó debate público sobre los derechos de madres, padres e hijos en temas legales y familiares.
A partir de esa discusión pública, la propuesta legislativa retomó el tema para impulsar una reforma enfocada en proteger los derechos de la infancia frente a conflictos entre progenitores.