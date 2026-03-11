Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Sueñan con ‘Cuartos’! Bodo/Glimt golea a Sporting Lisboa en la Ida de los ‘Octavos’ de Champions

Bodø/Glimt se impone a Sporting Lisboa l AP
Ramiro Pérez Vásquez 16:34 - 11 marzo 2026
El conjunto noruego se impuso 3-0 en casa

El Bodø/Glimt dio un golpe de autoridad en la Ida de los Octavos de Final de la Champions League al imponerse con contundencia 3-0 sobre el Sporting Lisboa en el Aspmyra Stadion. El conjunto noruego aprovechó su localía para sacar la ventaja.

Desde los primeros minutos, el equipo local tomaría la intensidad hacia el frente; por su parte Sporting intentó manejar la posesión, pero la intensidad del Bodø/Glimt complicó la salida de balón y generó varias aproximaciones peligrosas en el área visitante.

Bodø/Glimt vence 3-0 al Sporting l AP

¿Cómo se abrió el marcador? 

La recompensa llegó al minuto 32, cuando el árbitro señaló una pena máxima tras una infracción dentro del área. El encargado de ejecutar fue Sondre Brunstad Fet, quien con gran serenidad convirtió el 1-0 desde los once pasos, desatando la celebración de la afición local que veía cómo su equipo comenzaba a tomar el control del encuentro.

Bodø/Glimt abrió el marcador desde el tiro penal l AP

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría con la mínima ventaja, el Bodø/Glimt volvió a golpear. En el tiempo agregado, al 45+1, Ole Didrik Blomberg apareció dentro del área chica para empujar un balón tras un preciso pase filtrado que rompió la línea defensiva del Sporting, ampliando la diferencia justo antes del descanso.

Para la segunda mitad, el conjunto portugués trató de reaccionar adelantando líneas en busca de descontar rápidamente. Sin embargo, el orden defensivo del cuadro noruego y las intervenciones oportunas de su guardameta mantuvieron el arco en cero, frustrando cada intento visitante.

Con el paso de los minutos, el partido se abrió y el Bodø/Glimt encontró espacios para explotar los contragolpes. Esa estrategia resultó letal ante un Sporting que arriesgaba cada vez más hombres al frente en busca de meterse nuevamente en la eliminatoria.

Victoria del Bodø/Glimt l AP

Así se selló la goleada 

El golpe definitivo llegó al minuto 71, cuando Kasper Høgh cerró la goleada dentro del área chica tras un centro preciso desde la banda izquierda. El delantero solo tuvo que empujar el balón para firmar el 3-0 que dejó prácticamente rendido al conjunto lisboeta.

Con este resultado, el Bodø/Glimt toma una ventaja considerable rumbo al encuentro de vuelta, mientras que el Sporting de Lisboa tendrá la complicada misión de remontar en su casa si quiere mantenerse con vida en la Champions. Por ahora, la noche en el Aspmyra Stadion fue completamente amarilla y confirmó que el equipo noruego puede competir con cualquiera en Europa. 

