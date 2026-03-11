Verificación de edad requerida
El día que los Oscar se equivocaron: el bochornoso error entre "La La Land" y "Moonlight" / VIDEO
La edición 89 de los premios Oscar quedó marcada por un momento insólito que sorprendió tanto a la industria cinematográfica como a millones de espectadores alrededor del mundo. Durante el anuncio del premio a Mejor Película, se declaró ganadora a La La Land, pero minutos después se reveló que la verdadera vencedora era Moonlight, lo que desató confusión en el escenario y convirtió el momento en uno de los errores más recordados de la historia de la Academia.
¿Qué pasó realmente en los Oscar 2017?
El incidente ocurrió cuando los actores Warren Beatty y Faye Dunaway subieron al escenario para anunciar la categoría de Mejor Película. Tras abrir el sobre, Dunaway proclamó a La La Land como ganadora y el equipo del musical subió al escenario para agradecer el premio.
Sin embargo, mientras se desarrollaban los discursos, el productor Jordan Horowitz detuvo la celebración y aclaró que había ocurrido un error. Mostrando la tarjeta correcta, anunció: “Moonlight, ustedes ganaron mejor película. Esto no es una broma”, corrigiendo así el resultado frente al público y las cámaras.
El momento generó sorpresa y desconcierto en el teatro Dolby de Los Ángeles, ya que era la primera vez que se corregía en vivo el ganador del principal premio de la noche.
El sobre equivocado que provocó la confusión
Horas después de la ceremonia, la firma auditora PricewaterhouseCoopers (PwC), encargada de custodiar los resultados de los premios, explicó lo ocurrido.
Según la empresa, los presentadores recibieron un sobre equivocado, correspondiente a la categoría de Mejor Actriz, que había sido entregada previamente a Emma Stone por su papel en La La Land.
Esto provocó que Beatty encontrara en la tarjeta el nombre de la actriz y de la película, lo que llevó a Dunaway a anunciar incorrectamente al musical como ganador. Posteriormente, la empresa se disculpó públicamente con los equipos de ambas películas, los presentadores y la audiencia por el error cometido.
Un momento que quedó en la historia del cine
Tras la corrección, el elenco y el director Barry Jenkins subieron al escenario para recibir el Oscar a Mejor Película por Moonlight, una cinta que retrata la vida de un joven afroamericano en distintas etapas de su vida.
El inesperado giro convirtió el final de la gala en uno de los momentos más comentados en la historia de los premios de la Academia. A pesar del error, la ceremonia continuó y el episodio quedó como un recordatorio de que incluso en los eventos más controlados puede ocurrir lo inesperado.