El día que los Oscar se equivocaron: el bochornoso error entre "La La Land" y "Moonlight" / VIDEO

La edición 89 de los premios Oscar quedó marcada por un momento insólito que sorprendió tanto a la industria cinematográfica como a millones de espectadores alrededor del mundo. Durante el anuncio del premio a Mejor Película, se declaró ganadora a La La Land, pero minutos después se reveló que la verdadera vencedora era Moonlight, lo que desató confusión en el escenario y convirtió el momento en uno de los errores más recordados de la historia de la Academia.

¿Qué pasó realmente en los Oscar 2017?

El incidente ocurrió cuando los actores Warren Beatty y Faye Dunaway subieron al escenario para anunciar la categoría de Mejor Película. Tras abrir el sobre, Dunaway proclamó a La La Land como ganadora y el equipo del musical subió al escenario para agradecer el premio.

Los actores Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaron por error a La La Land como mejor película tras recibir el sobre equivocado durante los Oscar 2017. / Grosby Group

Sin embargo, mientras se desarrollaban los discursos, el productor Jordan Horowitz detuvo la celebración y aclaró que había ocurrido un error. Mostrando la tarjeta correcta, anunció: “Moonlight, ustedes ganaron mejor película. Esto no es una broma”, corrigiendo así el resultado frente al público y las cámaras.

El momento generó sorpresa y desconcierto en el teatro Dolby de Los Ángeles, ya que era la primera vez que se corregía en vivo el ganador del principal premio de la noche.

El productor Jordan Horowitz detuvo los discursos de agradecimiento y aclaró en el escenario que “Moonlight” era la verdadera ganadora del Oscar a mejor película. / AP

El sobre equivocado que provocó la confusión

Horas después de la ceremonia, la firma auditora PricewaterhouseCoopers (PwC), encargada de custodiar los resultados de los premios, explicó lo ocurrido.

Según la empresa, los presentadores recibieron un sobre equivocado, correspondiente a la categoría de Mejor Actriz, que había sido entregada previamente a Emma Stone por su papel en La La Land.

Esto provocó que Beatty encontrara en la tarjeta el nombre de la actriz y de la película, lo que llevó a Dunaway a anunciar incorrectamente al musical como ganador. Posteriormente, la empresa se disculpó públicamente con los equipos de ambas películas, los presentadores y la audiencia por el error cometido.

"Moonlight" era la verdadera ganadora a Mejor Película. / Grosby Group

Un momento que quedó en la historia del cine

Tras la corrección, el elenco y el director Barry Jenkins subieron al escenario para recibir el Oscar a Mejor Película por Moonlight, una cinta que retrata la vida de un joven afroamericano en distintas etapas de su vida.

Moonlight (conocida en Hispanoamérica como Luz de luna) es una aclamada película dramática estadounidense de 2016 dirigida por Barry Jenkins. / Netflix