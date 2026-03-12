San Francisco y Dallas llegan a un acuerdo por el intercambio de Osa Odighizuwa

Los San Francisco 49ers sumaron ayuda necesaria para su presión al pasador, adquiriendo al tackle defensivo Osa Odighizuwa de los Dallas Cowboys a cambio de una selección de tercera ronda este miércoles.

Osa Odighizuwa, DL | AP

A pesar de haber reclutado a Alfred Collins en la segunda ronda y a C.J. West en la cuarta ronda la temporada pasada, los 49ers necesitaban ayuda en su presión interior. Collins y West produjeron más en el juego terrestre la temporada pasada, logrando cada uno solo una captura.

San Francisco terminó la temporada con un mínimo de liga de 20 capturas, la cifra más baja para cualquier equipo en cuatro años y el total más bajo en la historia de la franquicia en una temporada no acortada por huelga.

Odighizuwa tuvo 3 y media capturas la temporada pasada y suma 17 en su carrera de cinco años con Dallas. Las 52 presiones de Odighizuwa la temporada pasada, según Pro Football Focus, fueron más de las que tuvo cualquier jugador individual de los 49ers en la temporada regular y más de lo que sumaron los cinco tackles defensivos de los Niners combinados en 17 juegos.

Osa Odighizuwa en su etapa con Cowboys | AP

Odighizuwa no resulta barato, ya que se le debe un salario base de 16.25 millones para 2026 con la posibilidad de ganar $500,000 adicionales en bonos por partido. Tiene salarios base no garantizados de 20 millones en 2027 y 2028.

Odighizuwa, una selección de tercera ronda en 2021, se había vuelto prescindible en Dallas a pesar de firmar una extensión de cuatro años y $80 millones con el equipo el pasado marzo. Los Cowboys incorporaron a los tackles defensivos Kenny Clark y Quinnen Williams mediante intercambios la temporada pasada, desplazando a Odighizuwa en la tabla de profundidad.

El intercambio también le da a Dallas una selección de draft del segundo día en el puesto número 92 global, para acompañar sus dos selecciones de primera ronda. Los Cowboys habían entregado previamente su selección de segunda ronda en el trato por Williams y la de tercera ronda en un acuerdo por el receptor George Pickens.