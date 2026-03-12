Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

San Francisco y Dallas llegan a un acuerdo por el intercambio de Osa Odighizuwa

Osa Odighizuwa, nuevo jugador de 49ers | AP
Associated Press (AP) 18:42 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El equipo de la bahía añade talento nuevo a la defensiva de cara a la próxima temporada

Los San Francisco 49ers sumaron ayuda necesaria para su presión al pasador, adquiriendo al tackle defensivo Osa Odighizuwa de los Dallas Cowboys a cambio de una selección de tercera ronda este miércoles.

Osa Odighizuwa, DL | AP

A pesar de haber reclutado a Alfred Collins en la segunda ronda y a C.J. West en la cuarta ronda la temporada pasada, los 49ers necesitaban ayuda en su presión interior. Collins y West produjeron más en el juego terrestre la temporada pasada, logrando cada uno solo una captura.

San Francisco terminó la temporada con un mínimo de liga de 20 capturas, la cifra más baja para cualquier equipo en cuatro años y el total más bajo en la historia de la franquicia en una temporada no acortada por huelga.

Odighizuwa tuvo 3 y media capturas la temporada pasada y suma 17 en su carrera de cinco años con Dallas. Las 52 presiones de Odighizuwa la temporada pasada, según Pro Football Focus, fueron más de las que tuvo cualquier jugador individual de los 49ers en la temporada regular y más de lo que sumaron los cinco tackles defensivos de los Niners combinados en 17 juegos.

Osa Odighizuwa en su etapa con Cowboys | AP

Odighizuwa no resulta barato, ya que se le debe un salario base de 16.25 millones para 2026 con la posibilidad de ganar $500,000 adicionales en bonos por partido. Tiene salarios base no garantizados de 20 millones en 2027 y 2028.

Odighizuwa, una selección de tercera ronda en 2021, se había vuelto prescindible en Dallas a pesar de firmar una extensión de cuatro años y $80 millones con el equipo el pasado marzo. Los Cowboys incorporaron a los tackles defensivos Kenny Clark y Quinnen Williams mediante intercambios la temporada pasada, desplazando a Odighizuwa en la tabla de profundidad.

El intercambio también le da a Dallas una selección de draft del segundo día en el puesto número 92 global, para acompañar sus dos selecciones de primera ronda. Los Cowboys habían entregado previamente su selección de segunda ronda en el trato por Williams y la de tercera ronda en un acuerdo por el receptor George Pickens.

Osa Odighizuwa, nuevo jugador de 49ers | AP
Últimos videos
Lo Último
19:13 Selección Mexicana manda mensaje de apoyo a Malagón tras su grave lesión
19:07 Hombre cae y muere en el Metro CDMX, luego de que explotó su celular
19:01 ¿Cortar el cabello según el calendario lunar funciona?
18:57 Clásico Mundial 2026: Canadá vence a Cuba y hace historia
18:43 ¡GPS tuvo la culpa! Aficionado del Barcelona confundió Estadio del Newcastle y terminó en juego de Tercera División
18:42 San Francisco y Dallas llegan a un acuerdo por el intercambio de Osa Odighizuwa
18:27 Adultos mayores desaparecidos son hallados sin vida dentro de una cisterna en la CDMX
18:22 ¿Y la mejor liga? Ningún equipo de la Premier League ganó en la Ida de Octavos de Champions League
18:08 Titans adquieren a Solomon Thomas en intercambio con Cowboys
18:03 Buffalo Bills extienden contrato de Dawson Knox hasta el 2028
Tendencia
1
Futbol Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
2
Futbol Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles
3
Opinión El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección
4
Futbol ¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026? Esto dicen las reglas de la FIFA
5
Futbol San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Te recomendamos
Selección Mexicana manda mensaje de apoyo a Malagón tras su grave lesión
Futbol Nacional
11/03/2026
Selección Mexicana manda mensaje de apoyo a Malagón tras su grave lesión
Hombre cae y muere en el Metro CDMX, luego de que explotó su celular
Contra
11/03/2026
Hombre cae y muere en el Metro CDMX, luego de que explotó su celular
¿Cortar el cabello según el calendario lunar funciona?
Contra
11/03/2026
¿Cortar el cabello según el calendario lunar funciona?
Peloteros de Canadá celebrando su clasificación a Cuartos | AP
Beisbol
11/03/2026
Clásico Mundial 2026: Canadá vence a Cuba y hace historia
¡GPS tuvo la culpa! Aficionado del Barcelona confundió Estadio del Newcastle y terminó en juego de Tercera División
Futbol
11/03/2026
¡GPS tuvo la culpa! Aficionado del Barcelona confundió Estadio del Newcastle y terminó en juego de Tercera División
San Francisco y Dallas llegan a un acuerdo por el intercambio de Osa Odighizuwa
NFL
11/03/2026
San Francisco y Dallas llegan a un acuerdo por el intercambio de Osa Odighizuwa