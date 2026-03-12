Buffalo Bills extienden contrato de Dawson Knox hasta el 2028

En un movimiento más de la Agencia Libre, los Buffalo Bills han logrado asegurar la permanencia de una de sus piezas más constantes. A pesar de navegar por aguas turbulentas respecto al límite salarial, la gerencia encabezada por Brandon Beane alcanzó un acuerdo con el ala cerrada Dawson Knox para extender su vínculo con la franquicia por tres años adicionales, según confirmaron fuentes a Jeremy Fowler de ESPN.

Dawson Kno, TE de Buffalo Bills | AP

IMPACTO EN EL TOPE SALARIAL

Esta maniobra contractual no solo garantiza la presencia de Knox en el roster hasta la temporada 2028, sino que resuelve un dilema logístico inmediato. El veterano de siete campañas estaba proyectado para generar un impacto masivo de 17.1 millones de dólares en el tope salarial de este año. Aunque el equipo hubiera recuperado 9.7 millones de dólares en espacio de maniobra mediante su despido, la directiva priorizó el valor intangible y el rendimiento en campo del jugador de 29 años, quien ha demostrado ser una herramienta híbrida fundamental tanto en el bloqueo como en el juego aéreo.

La decisión de Knox de permanecer en Orchard Park no fue puramente económica. El jugador expresó abiertamente su deseo de continuar bajo la tutela de Rob Boras, quien además de ser el entrenador de alas cerradas, ha sido ascendido recientemente a coordinador del juego terrestre. Esta relación, sumada a la visión del nuevo entrenador en jefe Joe Brady, pesó significativamente en la balanza para que el egresado de Ole Miss decidiera comprometerse a largo plazo con el proyecto liderado por Josh Allen.

Incluso cuando Brandon Beane admitió con honestidad en el podcast de Mitch Morse que la situación salarial ponía en duda la continuidad de Knox, el jugador mantuvo su postura de lealtad hacia la organización que lo seleccionó en la tercera ronda del draft de 2019. Su integración en un cuerpo de alas cerradas que ya cuenta con el talento joven de Dalton Kincaid y Jackson Hawes asegura que los Bills mantendrán una de las rotaciones más versátiles y profundas de la NFL para la campaña 2026.

Knox extiende contrato con Bills | AP

UN TE DE EXPERIENCIA EN BUFFALO

El impacto de Knox en la ofensiva de Buffalo es indiscutible. La temporada pasada cerró como el tercer mejor receptor del equipo en yardas totales con 417 y fue el segundo máximo anotador por aire, empatando con cuatro recepciones de touchdown. Estos números refuerzan su estatus como una válvula de escape confiable para Allen y un mentor necesario para los elementos más jóvenes del vestuario.

Con esta renovación, los Bills continúan tachando nombres prioritarios en su lista de tareas pendientes para la temporada baja. Knox se une al centro Connor McGovern en el grupo de jugadores ofensivos que han recibido votos de confianza contractuales recientemente. Al reestructurar estos acuerdos, Buffalo no solo mantiene su núcleo competitivo, sino que envía un mensaje de continuidad en medio de una reconfiguración que busca mantener al equipo en la conversación por el título de la AFC.