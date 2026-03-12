Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡GPS tuvo la culpa! Aficionado del Barcelona confundió Estadio del Newcastle y terminó en juego de Tercera División

Estadios con el mismo nombre l X:OfficialECFC
Ramiro Pérez Vásquez 18:43 - 11 marzo 2026
El fan terminó en el recinto del Exeter City donde se jugada juego de la League One

Momento inédito vivió un aficionado del FC Barcelona en su visita a Inglaterra para asistir al Newcastle vs Barça de la Ida de los Octavos de Final de la Champions League; el fanático tuvo una peuqeña confusión y terminó por vivir un juego de la Tercera Diviisón desde las gradas.

La situación que derivó la curiosa anécdota fue que el seguidor Culé puso en el navegador St. James’ Park para buscar y poder llegar al inmueble del conjunto inglés; sin embargo, el resultado fue arribar al recinto del Exeter City que también lleva el mismo nombre.

Estadio del Exeter City l X:OfficialECFC

Al llegar al inmueble donde se jugaba el Exeter City y Lincoln City de la League One (Tercera División); pero, la historia no terminó allí, el error provocó que gente del equipo local le regalara un boleto para que pudiera quedarse a ver el juego. 

Anthony Gordon celebra el gol con el Newcastle | AP

¿Qué dijo Exeter City?

Exeter City quien recalcó la historia también destacó las palabras del responsable de la experiencia de los aficionados del club de los sucedido con el fan, esto en su cuenta oficial de X con una imagen de ambos recintos y jugadores del equipo. 

“Adam Spencer, responsable de la experiencia de los aficionados del Exeter City, comentó: «Uno de nuestros voluntarios vino a la oficina para informarnos de que este chico había llegado esperando ver al FC Barcelona. No hablaba muy bien inglés, pero por lo que pudimos deducir, venía de Londres. Supongo que había marcado St. James Park en su teléfono y desde allí simplemente siguió las indicaciones».”

“Estaba bastante destrozado y un poco avergonzado. Así que le conseguimos una entrada y pudo ver un partido en el auténtico St. James Park. Volvería en cualquier momento”, remató el club con respecto a una anécdota poco vista. 

Harvey Barnes celebra su gol con Newcastle ante Barcelona en Octavos de Final de Champions League | AP
Harvey Barnes celebra su gol con Newcastle ante Barcelona en Octavos de Final de Champions League | AP

¿Cómo quedó el Newcastle vs Barcelona?

Barcelona logró igualar el duelo de Ida de los Octavos de Final de la Champions League de manera agónica, pues un penalti sobre el final fue convertido por Lamine Yamal para dejar el 1-1 ante Newcastle. En un partido que se caracterizó por las imprecisiones, Newcastle encontró la forma de hacerle daño al Barcelona, pero fue hasta el minuto 86 que Harvey Barnes encontró el balón perfecto para hacer mover las redes.

Sobre el final, Barcelona consiguió un penalti a favor, que Lamine Yamal se encargó de tirar. El joven futbolista no falló y le da un panorama positivo a su equipo para afrontar el encuentro de Vuelta en el Camp Nou. 

